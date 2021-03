Den tidligere Superliga-spiller Kasper Fisker er tvunget til at stoppe karrieren i en alder af 32 år. En knæskade gør det umuligt at fortsætte karrieren.

Det bekræfter Fremad Amager-spilleren selv på sine sociale medier.

Det er en korsbåndsskade, han fik i sin tid i Brøndby for halvandet år siden, der stadig driller så meget, at det nu er slut.

'Jeg troede på, jeg kunne komme stærkt tilbage, som det er lykkedes mig før. Men det er blevet konstateret, at det ikke er muligt. Efter længere tids undersøgelser, behandlinger og en masse tanker, har jeg nu spillet min sidste kamp som professionel fodboldspiller,' skriver han i sit opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Kasper Fisker (@kasperfisker8)

Smerterne er simpelthen blevet for store.

'Jeg har ikke kunne spille, træne, sove eller sidde uden smerter i lang tid, og smerterne er blevet værre og værre, jo mere jeg har spillet. Diverse eksperter og læger fortæller mig, at det er nu, jeg skal stoppe,' lyder det fra Fisker.

Den nu tidligere fodboldspiller ved ikke, hvad der nu venter ham i tilværelsen.

'Den sidste tid har været en meget sårbar periode, og nu skal jeg lige trække vejret, tænke mig om og være sammen med min familie. Mine smerter er kroniske, og dem skal jeg lære at leve med. Men det værste er, at jeg også skal lære at leve med, at det ikke længere er muligt for mig at være professionel fodboldspiller. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg gør,' lyder det ærligt.

Kasper Fisker nåede at spille i Skive, Hobro, Randers, Brøndby og senest Fremad Amager i 1. division.