Landsholdsangriberen Kasper Dolberg udgik skadet i Anderlecht-sejr. Anders Dreyer scorede på straffespark.

Det blev kun til lidt over en halv times spilletid for den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg, som udgik med en skade i søndagens kamp for Anderlecht.

Anderlecht endte med at vinde kampen 2-1 hjemme over RWD Molenbeek i den bedste belgiske fodboldrække, og det var blandt andet på et mål af kantspilleren Anders Dreyer.

Mens Kasper Dolberg var på banen, kom Molenbeek foran 1-0 på et mål af Xavier Mercier efter 16 minutter.

Efter 34 minutter modtog Kasper Dolberg behandling for en skade, og han blev skiftet ud med angriberen Luis Vazquez.

I anden halvleg leverede Anderlecht et comeback, og det var den danske landsholdsspiller Anders Dreyer involveret i.

Anders Dreyer kom på måltavlen og udlignede for Anderlecht efter 74 minutter.

Anderlecht endte med at score det sidste mål et minut inde i opgørets tillægstid, da Dolbergs afløser, Luis Vazquez, scorede målet til 2-1.

Kort forinden var udeholdet blev reduceret til ti spillere på grund af et rødt kort.

Kasper Schmeichel og Thomas Delaney spillede ligesom Anders Dreyer hele kampen for Anderlecht, der har Brian Riemer som cheftræner.

Anderlecht er nummer to i rækken med 31 point efter 15 kampe, og med sejren halede holdet ind på topholdet Royale Union Saint-Gilloise, der søndag spillede 1-1 ude mod Gent og Andrew Hjulsager.

Royale Union Saint-Gilloise er nummer et med fire point mere end Anderlecht.

/ritzau/