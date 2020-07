Den danske landsholdsangriber Kasper Dolberg fik scoret et enkelt mål for Nice, som spillede 1-1 mod Celtic.

Fransk fodbold har afblæst sæsonen, og nu er klubberne begyndt at arrangere og spille testkampe for at forberede sig til næste sæson.

Nice er en af klubberne og fik torsdag aften besøg i det franske af skotske Celtic, som også har fået afblæst sæsonen som følge af coronapandemien.

Nice-angriberen Kasper Dolberg scorede franskmændenes enlige mål efter 38 minutter, i en kamp der sluttede 1-1.

Efter en time blev 22-årige Dolberg skiftet ud, og Celtic-angriberen Patryk Klimana udlignede til slutresultatet 1-1 efter 73 minutter.

Nice er med i en træningsturnering, som også har deltagelse af Lyon og Rangers. Kampene spilles på Groupama Stadion i Decines-Charpieu i det centraløstlige Frankrig.

Der er til kampene mellem 16. og 18. juli kun tilladt 5000 tilskuere.

Især Lyon skal bruge testkampene til at forberede sig til Champions League-opgøret mod Juventus i august.

Der er tale om en ottendedelsfinale i Torino, efter at Lyon inden coronapausen vandt det første opgør 1-0.

Lyon møder senere torsdag Rangers i træningsturneringen.

/ritzau/