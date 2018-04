Kasper Dolberg har ikke spillet for Ajax siden juleaften, hvor han rev et ledbånd over i sin højre fod, og derfor har han ikke været landsholdsaktuel siden.

Men for ganske nylig kom den 20-årige angriber tilbage på træningsbanen, og han er allerede i kamptruppen søndag, når Ajax skal møde Heracles.

»Det er dejligt at være tilbage. Det er noget, jeg har tænkt på hver dag. Så det er en god følelse. Jeg har savnet at skyde på mål,« siger han til Ajax' Twitter og betoner, at han ikke er i sin topform endnu.

Men det kommer han til at være op til VM, understreger Kasper Dolberg uden at føle sig sikker på, at han bliver udtaget af Åge Hareide.

»Jeg er sikker på, at jeg er i form til den tid. Men jeg skal jo også bevise noget,« forklarer Dolberg, der beretter om en hård skadestid.

»Når man er skadet i så lang tid, er det nogle lange dage, man skal igennem, og der er perioder, hvor det føles, som om det går meget, meget langsomt. Og lige nu føles det, som om det går i den rigtige retning, og sådan har det ikke været i lang tid. I 2,5 måned eller sådan.«

»Jeg mangler stadig lidt. Jeg er ikke på 100 procent og skal lige tilbage i form. Min krop skal vænne sig til, at jeg træner igen og løber igen og bare brugert kroppen igen. Jeg har det godt, men jeg skal tage det skridt for skridt,« siger han og pointerer også, at han ikke mærker noget til skaden i foden mere.

Landstræner Åge Hareide vil senest 14 maj. udtage sin VM-trup.