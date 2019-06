Kasper Dolberg ved det godt selv.

Han havde ikke den bedste start på sæsonen, hvor målene ikke ligefrem stod i kø. Og som det er i fodboldbranchen, kom der da også kritik af den 21-årige landsholdsspiller.

Noget, der i dag ikke som sådan rører ham, fortæller han til Midtjyllands Avis.

»Jeg har nok forandret mig. Det er meget naturligt, at man begynder at åbne lidt mere op og hvile i sig selv. Jeg var selvfølgelig lidt usikker i starten og vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det hele. Men jeg er vokset med det og har indset, at det er sådan, det er, og så må jeg bare være mig selv,« siger Kasper Dolberg.

Han spiller til dagligt i Ajax Amsterdam, som han skiftede til fra Silkeborg for fire år siden. I det første år tog han alle med storm.

Han scorede mål på stribe og høstede store mængder ros - både i Holland men også i udlandet, hvor manges øjne hvilede på den unge talentfulde dansker.

Efterfølgende oplevede han så en periode, hvor det var mere op ad bakke, og selvom det var svært med kritik i starten, understreger Kasper Dolberg dog en ting.

»Man skal lade være med at lytte til det. Det er aldrig rart at læse, at man ikke har gjort det godt. Det er meget naturligt at få den følelse, at det gør ondt, men jeg synes, at jeg har fået et okay filter, så jeg kan skelne mellem, hvad jeg kan bruge til noget, og hvad som bare er snak.«

»Jeg læser det heller ikke rigtig længere, og når man ikke hører om det, er der ikke noget at være ked af,« siger Kasper Dolberg, der kommer fra midtjyske Voel.

Inden han gik på sommerferie, lavede han to mål mod Georgien i EM-kvalifikationen. Noget, der unægteligt var til stor glæde for angriberen, der er blevet rygtet til andre klubber. I starten af juni fortalte han selv til B.T., at han bestemt stadig er glad for Ajax.

»Jeg har det fint i Holland. Det er en fantastisk og kæmpe klub med en masse fans. Og nu har vi også en masse gode spillere, og dem vil jeg gerne spille med. Så hvis jeg kan få en god sæson i Ajax, så er det helt klart det, jeg helst vil,« sagde landsholdsangriberen.

Kasper Dolberg har i denne sæson scoret 11 mål i 25 kampe. Langt de fleste af dem har dog været som indskifter.