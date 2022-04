Den danske landsholdsspiller Kasper Dolberg har efterhånden fået godt styr på at leve med sin sukkersyge.

Men selv om han i november gav udtryk for, at han var lettet over at have fundet ud af, hvorfor han havde følt sig en anelse ved siden af sig selv, så indrømmer han nu, at det var noget af en pille at sluge at få sin diagnose, der lød type 1-diabetes.

Det fortæller den danske Nice-angriber på et pressemøde forud for weekendens kamp mod Bordeaux i den franske liga.

»Da vi fandt ud af, at jeg var syg, der må jeg indrømme, at det ikke var nemt mentalt. Men heldigvis var behandlingen effektiv ret hurtigt,« siger Dolberg ifølge lokalavisen Nice-Matin.

Og behandlingen har givet Dolberg nyfunden energi, mens han har vænnet sig til tanken om et liv med diabetes.

»Jeg har mere energi, og jeg følger en rutine hver eneste dag. Jeg er begyndt at acceptere og indse, hvad der sker. For at være ærlig, så havde jeg brug for tid, men i dag har jeg det fint,« lyder det fra Dolberg.

Da Kasper Dolberg sidste år meldte ud, at han var diagnosticeret med diabetes, kom meldingen efter en periode, hvor han ikke kunne være med på Nice-holdet, og blandt andet tog til Danmark før en Ligue 1-kamp af 'personlige årsager'.

Han var heller ikke med på landsholdet i november, men siden er han altså vendt tilbage i aktion og er nu i alt noteret for 28 kampe og syv mål i Nice.