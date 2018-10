Efter at have vist målform for Ajax satser Kasper Dolberg på, at Åge Hareide belønner ham med mere spilletid.

Dublin. 15 minutter.

Det var den tid, angriberen Kasper Dolberg havde at vise sig frem i under VM-slutrunden i Rusland, da han blev indskiftet i den taktiske 0-0-gruppekamp mod Frankrig.

I de kommende to landskampe - lørdag mod Irland og tirsdag mod Østrig - regner Ajax-forwarden med, at han står længere fremme i køen om spilletid.

- Jeg forventer da at få nogle minutter. Jeg forventer ikke at spille to gange 90 minutter, men jeg forventer lidt mere end mit indhop mod Frankrig ved VM.

- Det var fedt at komme ind dengang, men jeg vil gerne have lidt mere nu, siger Kasper Dolberg.

Muligheden for at få mere spilletid er forbedret, da konkurrenten Nicolai Jørgensen endnu ikke er kommet sig over en skade.

Selv har Dolberg vist god form med to mål i tre ligakampe og et mål i en pokalkamp, siden han kom tilbage fra en skade i mavemusklerne, som spolerede hans sæsonstart i Ajax.

Skaden kan muligvis relateres til, at den 21-årige dansker hurtigt skulle genoptage træningen i Amsterdam, efter at han kom hjem fra VM-slutrunden.

- Jeg havde ikke så meget ferie, og så blev jeg skadet rimelig hurtigt, efter jeg kom tilbage til Ajax. Så tog det syv uger at blive klar igen, det var ikke så fedt.

- Jeg fik en skade til træning, da jeg sparkede på mål. Jeg fik en forstrækning i min mavemuskel. Jeg ved ikke, om det havde noget at gøre med, at jeg kun havde en kort ferie, men jeg vil da ikke udelukke, at træthed har spillet en rolle.

- Nu føler jeg mig 100 procent, hvor jeg skal være rent fysisk, siger Kasper Dolberg.

Han har scoret et enkelt mål i sine første syv landskampe. I alt har han fået 140 minutter i landsholdstrøjen.

/ritzau/