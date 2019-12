Jesper "Kasi" Nielsen vil være aktionær i Brøndby og gøre klubben til den bedste i Skandinavien.

Erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen vil tilbage i fodboldklubben Brøndby som medejer.

Det siger den tidligere storsponsor i et interview med B.T.

- Det skal være den bedste skandinaviske fodboldklub nogensinde, siger han til avisen.

Jesper Nielsen trådte til som hovedsponsor i klubben i 2008. Denne gang vil han dog ikke ind som sponsor, men som aktionær.

Brøndbys storaktionær og bestyrelsesformand, Jan Bech Andersen, vil ikke afvise, at Jesper Nielsen kan blive en del af klubben igen.

- Han skal da være velkommen til at melde sig. Men det må vi tage, når den tid kommer, siger klubejeren til B.T.

I øjeblikket kører en voldgiftssag, hvor Jesper Nielsen mener at have mere end en milliard kroner til gode fra smykkefirmaet Pandora, der er hans tidligere forretningspartner. Den forventes at blive afgjort i 2020.

Jesper Nielsen kan ikke eje noget, fordi selskabet Kasi ApS er under konkurs.

Brøndby mener at have cirka 30 millioner til gode i konkursboet efter Kasi ApS, men klubben har ifølge Jan Bech Andersen afskrevet pengene.

Også andre kreditorer som håndboldklubben Rhein-Neckar Löwen og Gældsstyrelsen kræver ifølge erhvervsmediet Finans penge af Kasi Aps.

/ritzau/