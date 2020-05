Lorius Karius vil ikke mere.

'Det er en skam, at det skal slutte på denne måde, men jeg har prøvet alt for at løse situationen uden problemer ,' lyder det fra fodboldmålmanden.

Han meddeler på Instagram, at han har afbrudt sin kontrakt med den tyrkiske klub Besiktas.

Det sker inden den toårige lejeaftale er afsluttet - Lorius Karius er oprindeligt på kontrakt med den engelske klub Liverpool.

Tidligere på året har den tyske målmand anmeldt Besiktas til FIFA for manglende lønudbetaling, og nu har han tilsyneladende fået nok.

'Jeg har været meget tålmodig i flere måneder og talt med bestyrelsen igen og igen. Det samme skete sidste år. Desværre har de ikke forsøgt at løse situationen og endda afvist mit forslag om en lønnedgang,' konstaterer Lorius Karius, der for nylig har fortalt, hvordan han stadig modtager dødstrusler efter sin rolle i Liverpools Champions League-finalenederlag til Real Madrid i 2018.

Det var han hidtil sidste kamp for den engelske klub. Siden røg han til Tyrkiet, mens Liverpool i stedet har hentet brasilianske Allison Becker samt spanske Adrian til at passe målet.

Ifølge BBC har Besiktas som en del af det afsluttede samarbejde med Loris Karius indvilliget i at betale ham 3,4 millioner kroner i manglende lønudbetaling.

Tyskeren har kontrakt med Liverpool til sommeren 2022.