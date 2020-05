Simon Makienok og Dynamo Dresden er sendt i coronakarantæne i 14 dage. Det kan give stor ulempe i ligaen.

To coronasmittede holdkammerater i Dynamo Dresden fra den tyske 2. Bundesliga har sendt den danske angriber Simon Makienok og resten af holdet i 14 dages karantæne en uge før genoptagelse af ligaen.

Men det er ikke kun ærgrelsen over ikke at komme i kamp næste weekend og hjemmekarantænen, som bekymrer Makienok.

Coronapausen betyder, at det bliver et komprimeret program, som skal afslutte sæsonen. Og mens Makienok og co. nu igen er forhindret i at træne, kommer de andre klubber i gang og kan banke rusten af.

- Det er ikke meget, man kan lave. Vi har lige fået besked på, at alle kommer til at få en cykel og en yogamåtte. Men det er jo ikke sammenligneligt med, hvad man kan lave uden for og på en fodboldbane, siger han til TV2 Sport.

- Alle kampe for os er sådan nærmest livsvigtige, så det gør det selvfølgelig også endnu mere unfair, hvis vi skal direkte ud og præstere i så vigtige kampe uden at have trænet i to uger.

Ligaen blev suspenderet af coronapandemien med ni spillerunder igen. Dynamo Dresden ligger til nedrykning og har således hårdt brug for point, når spillet genoptages.

Der er kun et enkelt point op til pladsen, som betyder playoffkampe for at undgå nedrykning, mens den sikre overlevelse er fire point væk.

Den 29-årige angriber skiftede til den tyske klub i slutningen af januar i år. Kort inde i sin debut fik han rødt kort, og siden nåede han kun to kampe, inden sæsonen blev afbrudt. Her blev det til en enkelt scoring.

Den tidligere HB Køge- og Brøndby-angriber har optrådt seks gange for det danske landshold.

/ritzau/