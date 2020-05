Der er nok ikke mange, der forbinder Virgil van Dijk med pension.

Liverpools 28-årige forsvarsspiller anses af mange som verdens bedste forsvarsspiller, men ikke desto mindre har coronatiden sat pensionstanker i gang hos hollænderen. Det forklarer han i et interview med britiske BT Sport ifølge Daily Mail.

»Følelsen, som man har lige nu, er noget, som man aldrig har haft før,« siger han om tomheden forbundet med coronakrisen.

For langt størstedelen af fodboldspillere verden over har den betydet ingen træning, ingen kampe og intet rush fra de mange tilskuere på stadion.

Virgil van Dijk har spillet 29 Premier League-kampe for Liverpool i denne sæson. Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Virgil van Dijk har spillet 29 Premier League-kampe for Liverpool i denne sæson. Foto: KARIM JAAFAR

Spillerne har slet ikke kunnet arbejde og være en del af det omklædningsrum med deres holdkammerater, som fylder så meget. Den uvante tid har igangsat uvante tanker hos van Dijk.

»Det får en til at nyde det hele en smule mere. Det bliver underligt. Jeg vil ikke tænke på pension, men det bliver helt sikkert en underlig ting,« forklarer han.

»Det får en til at tænke på, hvor svært det er for spillere at træffe beslutningen om at stoppe.«

Virgil van Dijk blev kåret som UEFA's bedste mandlige spiller i 2018-2019-sæsonen. Han har tidligere spillet i klubber som Southampton, Celtic og Groningen.