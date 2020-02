Fredag aften blev en bombe smidt i fodboldverdenen: Manchester City fik karantæne fra europæiske turneringer i sæsonerne 2020/2021 og 2021/2022.

Det skyldes, at Manchester City har brudt Financial Fair Play-reglerne. Det er The Club Financial Control Body (CFCB), der har efterforsket sagen.

Og de mener blandt andet, at City har brudt reglerne ved at overdrive klubbens sponsorindtægter fra 2012 til 2016.

Netop den periode kan ligeledes koste City dyrt i Premier League. De risikerer nemlig at miste deres mesterskab fra 2014. Det skriver Daily Mail.

Pep Guardiola. Foto: PETER POWELL Vis mere Pep Guardiola. Foto: PETER POWELL

Det er endnu ikke bekræftet, at Premier League vil indlede en undersøgelse af Manchester City, men hvis det sker, vil det kunne få alvorlige konsekvenser.

Ifølge Daily Mail siger reglerne, at en kommission vil have ret til at fratrække point, som City har fået i sæsonerne mellem 2012 og 2016.

Om det vil påvirke mesterskabet fra 2012, er tvivlsomt, men det vil helt sikkert påvirke mesterskabet fra 2014, hvor Liverpool sluttede som nummer to.

Det vil så betyde, at Liverpool og ikke mindst Steven Gerrard vil få tilskrevet deres første mesterskab siden 1989/1990-sæsonen i 2014.