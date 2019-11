FC Midtjylland meldte sig søndag aften ind som Superligaens guldfavoritter med en suveræn sejr på 4-1 over FC København på MCH.

Evander, Erik Sviatchenko og Sory Kaba stod for scoringerne i den forrygende hjemmesejr.

Men mange af midtjyderne bød ind med toppræstationer.

Se B.T.'s karakterer herunder:

Skulle bruge det meste af sin energi på at holde varmen denne kolde november-aften. Når det kom til målmandsspil, havde han nemlig ikke det store lavede. Men det, der var, håndterede han på yderst kompetent vis Karakter: 7

Defensivt er svenskeren så driftsikker som en Volvo på E45. Offensivt levede han i perioder en lidt anonym tilværelse ovre på den midtjyske højreside, men dukkede så indimellem op med nogle syleskarpe indlæg. Karakter: 7

Så overlegen i samtlige aktioner, at det lænede sig op af det arrogante. Sviatchenko har fået færten af endnu et midtjysk mesterskab - og det bliver svært at holde ham tilbage nu. Krøllede FCK's angribere sammen og stangede en enkelt i kassen selv. Har landsholdsklasse! Karakter: 9

FCM's boheme-forsvarer var igen en stopklods for utroligt mange københavnske angreb. Man sidder efterfølgende med fornemmelsen af, at han ikke tabte en eneste duel i de 90 minutter. Kæmper med Sviatchenko om at være Hedens (og Superligaens?) bedste forsvarsspiller Karakter: 8

Så solid, at man et par gange undervejs måtte tjekke hans fødselsår. Men den er sgu god nok - Nikolas Dyhr er blot 18 år gammel. Et af de sjældne lysende venstre back-talenter i dansk fodbold - det . Godt for FCM, at de fik skrevet en fem år lang kontrakt med ham i sommer. Navnet skal nok stå på blokken i de større ligaer - og han bliver Dyhr. Karakter: 7

Den brilliante brasser skal Superligaen vist bare nyde - for der går ikke mange transfervinduer, før han er i en større liga. Har ved siden af sydamerikaner-tricksene fået tilført nogle midtjyske dyder som discipin, lederegenskaber og løbevillighed. Og de klæder ham, som var de et par tangatrusser på en Copacabana-skønhed Karakter: 9

'Farlige Frank' huserede engang på Heden - nu er det 'Forrygende Frank', der er bestyrer i butikken. Uden at råbe op er Onyeka stille og rolig ved at spille sig ind som en af Superligaens absolut bedste midtbanespillere. Han har egentlig hele pakken - fysik, teknik og overblik. Endnu et midtjysk trumfkort i guldkampen Karakter: 8

(Ud. 87) Awer var meget mobil. Løb masser af meter, og var en - til tider - alt for stor mundfuld for de københavnske backer.Ikke alt lykkede for Mabil - men det er også meget at forlange. Leverede et suverænt indlæg til Evanders 2-0-mål og sendteselv et missil på stolpen. Karakter: 8

Var tæt på at score på hovedstød fra 40 meters afstand!! Det er altså ikke hver dag, man kan skrive den sætning! Derudover var Marcondes en stærk spilstation for sine holdkammerater - og bød som sædvanligt ind med en masse bidsk aggressivitet - og den blev som altid lidt mere bidsk af, at modstanderen hed FCK. Karakter: 7

(Ud. 70) Anderson, der i år - efter et par udlejninger - har fået sit gennembrud hos FC Midtjylland, var den mest anonyme af de midtjyske offensiv-esser. Kom aldrig i en situation, hvor han kunne bruge sin eksplosivitet. Arbejdede dog godt uden bold. Karakter: 6

(Ud. 80) Et bæst af en angriber, der efter en lidt sløj periode foldede talentet ud søndag aften. Kabas fysik og intensitet ses sjældent i Superligaen. Man sidder med fornemmelsen af, at den firkantede Guinea-angriber ville heade til en mursten, hvis den blev kastet hen til ham - og ville kunne brysttæmme en hjørnesofa Karakter: 9

Indskiftere

(ind. 70) Uden for bedømmelse.

(ind. 80) Uden for bedømmelse

(ind. 87) Uden for bedømmelse