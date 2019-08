Det er ikke hver dag, man oplever en trommeslager som capo for et fodboldhold. Men i Riga spillede FC København sig i Europa League til lyden af både hi-hat og stortromme.

Det skete med nød og næppe - og hiv og sving. Københavnerne tabte nemlig 1-0 til de lettiske mestre i et voldsomt drama. Men med 3-1 på hjemmebane var det nok til en samlet sejr i en meget nervøs kamp for danskerne.

Dermed er FC København i Europa for 13. gang på 14 år - og klar til lodtrækning fredag.

Her er B.T.s karakterer til de danske mestre direkte fra Riga:

Nordmanden væltede stort set ved hvert andet udspark. Han havde næppe været med FCK-sponsorerne på “sightseeing” aftenen før, men det emmede alligevel ikke af sikkerhed. Armene var ikke lange nok på langskudsmålet - det var de så til gengæld kort før tid! Karakter: 4

Kroaten havde åbnet Rigas billigste bod med farlige indlæg på alle hylder. Letterne tømte sparegrisen for ældgamle lats og skød ham i sænk i 1. halvleg. Fik bedre styr på det efter pausen, men stadig ikke imponerende. Karakter: 4

Knap så rolig og afværgende som Nelsson i starten, men Papagiannopoulos var med til at sørge for, at Rigas chancer aldrig blev så store, at de burde score. Karakter: 6

Sænk ham ned på bunden af Daugava-floden, og der ville ikke slippe én centiliter saltvand forbi Nelsson. Var dæmningen i FCK-forsvaret, da Riga kom væltende i 1. halvleg. Iskold og bomstærk. Karakter: 8

I Letland hopper man over det glødende bål til Sankt Hans. I Riga lignede Solbakken ved flere lejligheder en, der var klar til at udfordre den tradition og futte Bengtsson helt af, da Riga peb forbi på kanten. Men spillede sig op siden. Karakter: 6

Startede godt offensivt, men da FCK blev presset mere og mere, blev Falk også tvunget mere og mere i defensivet. Kæmpede med alt og jagtede det hele. Karakter: 5

I 2007 havde Dennis Rommedahl ‘Boing boing’ skrevet på trøjen på præcis samme stadion i Riga. Det var ikke til at se fra pressepladserne, men der burde bare stå ‘Hot’ på Zecas. Karakter: 8

Som midtbane-dørmand ville ikke mange klemme sig forbi Stage på Kurts Mor. Han er så heller ikke en decideret florfiller som entertainer. Men vigtigt for FCK med hjerte på midten. Karakter: 7

Det blev ikke rigtig til det store for Thomsen på kanten. For mange defensive opgaver trak noget offensiv energi ud af ham, og så blev det til en helt anonym kamp. Karakter: 4

Fik sig nogle knubs, og han skal ikke frekventere en lokal bar i nat, hvis han vil hjem i fuld vigør. Masser af energi, men også for lille bidrag i forhold til at holde i bolden og blive farlig. Karakter: 5

Cyprioten er faktisk en dygtig forsvarer… men nu spiller han jo altså i angrebet. Og der er det en anelse mere brugbart, hvis man kan tæmme en bold, lægge en aflevering på tre meter og score på en friløber. Karakter: 4

Indskiftere

Kom ind med små 20 minutter tilbage for Viktor Fischer og jagtede godt. Karakter: UB

Kom ind med 12 minutter tilbage for at få styr på FCK-defensiven ved 0-1. Karakter: UB

Kom ind kort før tid: Karakter: UB

FCK er for 13. gang på 14 år i Europa. Og Solbakken tager kreditten for langt de fleste. Denne gang lykkedes det med et nærmest helt nyt hold, hvor bare tre spillere i startopstillingen også ville starte inde i sidste sæson. Karakter: 6