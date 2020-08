Så tæt på...og alligevel så langt fra.

Miraklet i Köln udeblev for FC København, der tvang Manchester United ud i forlænget spilletid, inden et straffespark fra Bruno Fernandes sikrede englænderne en sejr på 1-0.

Dermed bliver kvartfinalen i Europa League endestationen for Ståle Solbakkens mandskab, der dog kan forlade turneringen med oprejst pande efter en kamp, hvor særligt to spillere var i absolut særklasse.

Her er B.T.s karakterer til FC København:

Hold nu op, Kalle! Der skulle en stor præstation i buret til, hvis FCK skulle levere miraklet, og den svenske målmand gjorde i hvert fald sit for, at det skulle ske. Var ikke for alvor udfordret, før han efter 82 minutter diskede op med en kongeredning på Martials kanonkugle af et spark, og derfra så han sig ikke tilbage. Pillede flere kæmpe chancer i den forlængede spilletid og roses nu til skyerne overalt i Europa. Kæmpekamp! Karakter: 9.

Den iltre sydamerikaner havde måske lidt ekstra at bevise mod sin tidligere klub, og det gjorde han godt i første halvleg. Strøg flere gange op ad siden og kom frem til flere gode indlæg, men fra anden halvlegs start vaklede han defensivt. Blev flere gange spist af Macus Rashford. Karakter: 6.

Det var ikke til at se, at Nelsson har spillet klart flest minutter i den hvide trøje i denne sæson. Det kan godt være, man ikke altid lægger mærke til ham, men han var utrolig selvsikker og afviste alt, han kom i nærheden af. Spørgsmålet er vel efterhånden, hvornår landstræner Kasper Hjulmand ringer den unge forsvarsspiller op. Karakter: 8.

Det bliver ofte lidt alt eller intet for veteranen, og specielt i først halvleg virkede Bjelland usikker ved flere aktioner. De personlige fejl holdt han sig dog fra og formåede også at undgå løbeduellerne mod de lynhurtige United-angribere, inden han desværre begik straffespark. Karakter: 6.

Årh...Det er næsten ikke til at bære. Der findes vel nærmest ikke en mere uheldig fodboldspiller end Nicolai Boilesen. Fik fuldt fortjent en startplads efter sin stærke præstation mod Istanbul Basaksehir, men det blev kun 16 minutter, inden låret sagde stop. Startede ellers flot. Karakter: UB.

Den spanske kant er købt ind for netop at præstere i kampe som denne, men hvad der burde være endt i en spansk 'flamenco' endte med at blive et opgør til glemmebogen. Fuldstændig usynlig og allerede fra anden halvlegs start så danseskoene meget tunge ud. Karakter: 4.

Der kan aldrig sættes en finger på aarhusianerens arbejdsindsats. Slåssede konstant og var ikke bange for at tage fat, om det så var Martial eller Pogba, han rendte ind i. Solid præstation fra start til slut, og Stage beviste også, at han kan være med selv på dette niveau. Karakter: 7.

Han har gang på gang understreget, at han er en aboslut profil på dette FCK-mandskab, og i dag var ikke anderledes. Anføreren var overalt på banen og i store perioder virkede det, som om Zeca så bolden, som var det en lækker omgang tzatziki. Et eller andet særligt må han i hvert fald spise, for motoren blev ved med at køre. Karakter: 8.

Wow, hvor har den fynske Falk fået vinger på det seneste. Var eminent fra første fløjt og svævede elegant rundt på banen. Han virkede fuldstændig frygtløs over for de store United-stjerner, og kampen igennem skulle det komme fra hans fod, hvis københavnerne skulle skabe chancer. Han har strålet på den internationale scene, og mon ikke Ståles telefon er rødglødende efter den præstation. Kampens bedste. Og så var der jo den her lille detalje... Karakter: 9.

Den unge FCK'er beviste nok engang, at han er selvskrevet til en startplads i den københavnske offensiv. Flere gange lignede det, at det skulle komme fra Winds pande eller fod, hvis nettet skule blafre i United-målet, men den sidste skarphed manglede. Var et bæst som opspilsstation, men manglede desværre den sidste coolness i afslutningerne. Karakter: 7.

FCK-fans havde formentlig allerede drømt om, at den purunge angriber skulle få sit endelige gennembrud på den store scene her til aften, men det var, som om at Daramy var tynget af omstændighederne og mødet med sine idoler. Fandt aldrig melodien mod sit favorithold. Karakter: 4.

Indskiftere:

Den svenske back blev kastet ind i opgøret tidligere end planlagt, men den opgave løste han fornuftigt. Han lignede et kort øjeblik skurken i første halvleg, men blev reddet af en offside. Karakter: 6.

Svære betingelser for den brølstræke angriber, der aldrig rigtig fandt fodfæste i kampen. Tog sin del af slåskampe med specielt Harry Maguire, men fik aldrig rigtig muligheden for at blive afgørende selv. Karakter: 6.

Han erstattede Pep Biel og gjorde det fornuftigt som støtte for Pierre Bengtsson i venstresiden. Offensivt var costaricaneren dog stort set usynlig bortset fra en enkelt kæmpe chance i anden halvleg, hvor hans skud blev blokeret. Karakter: 6.

Kom ind til de sidste 15 minutter. Karakter: UB.

Kom ind til de sidste 15 minutter. Karakter: UB.

Kom ind i de sidste minutter. Karakter: UB.

Hvor formår han dog bare et sætte sit mandskab op til de europæiske kampe gang på gang. Det er en kæmpe præstation at gå i forlænget spilletid mod et af Europas mest formstærke mandskaber, og selvom nordmanden uden tvivl vil ærgre sig over nederlaget, så er der ingen skam i at tabe til et United-mandskab, der stillede op med et hav af de store stjerner. Karakter: 8.