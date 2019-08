FC København slog Riga 3-1 i det første af to opgør mod mestrene fra Letland.

Det skete i en kamp, som Ståle Solbakken tropper dominerede mod et hold med største forcer i forsvarsspillet, og som FCK nok skulle have vundet endnu større. Og hvor nyindkøbte Michael Santos fremtvang straffe og lagde op til et flot mål i de døende sekunder.

Men det var målhungrende Viktor Fischer og Pieros Sotiriou samt unge Mohamed Daramy, der stod for de tre scoringer til københavnerne, der nu skal forsøge at spille sig i Europa League om en uge i Riga.

Her er B.T.s karakterer:

Svært at vurdere, om han kan gøre noget ved målet. Godt sparket ind af Kamess. Men det var bare en ud af tre gange, Grytebust rigtig kunne have vist sig frem. Stolpeskuddet var ikke så imponerende, men læste et lob mod sig i slutningen. Karakter: 5

Det er som om, at Bartolec kører med håndbremsen trukket. Og når pasningsspillet ikke er mere sikkert eller fantasifuldt, bliver han for middelmådig. Kom mere og mere med frem, men gjorde ikke angriberne farlige med sine indlæg. Karakter: 4

Gik halvhjertet frem, så der pludselig åbnede sig en lille landevej bag ham, da Riga kom på 1-1. Spillede ellers en helt igennem fin kamp med gode indgreb og kloge tilbageløb. Har generelt spillet sig op under Bjellands skadespause. Karakter: 5

En halv Nelson er godt. En halvhjertet Nelsson er helt skidt. Tabte den vigtige duel med Kamess og faldt til jorden, så letterne kunne score til 1-1. Det var en helt afgørende fejl, når FCK skulle have holdt nullet. Generelt lidt for påpasselig. Karakter: 5

Der er sket noget med Bengtsson efter Boilesens skade. Tidligere krabbede han sig mod sidelinjen konstant, men nu glider han op ad fløjen som en tun i Atlanterhavet. Fin aflevering til Fischer ved målet og generelt gode pasninger ind i banen. Karakter: 7

Utroligt energisk i sit presspil og med masser af vilje. Leder hele tiden efter offensive muligheder, når han har den, men fik aldrig sat den afgørende aflevering eller afslutning. Det kostede en udskiftning i pausen. Karakter: 4

Anføreren er vigtig for FC København, og han har været en af københavnernes bedste i et stykke tid. Lidt mindre iøjnefaldende mod Riga, men dog stadig en vigtig motor og omdrejningspunkt for at holde tempoet oppe i FC Københavns spil. Karakter: 6

Han har ikke helt så dansevenlige hofter som Falk, der plejer at snurre rundt inde på den centrale midtbane. Stage er mere til den sikre aflevering og knap så iøjnefaldende. Men så brød han pludslig ud af skabelonen og gik i dybden i starten af anden halvleg. God tværaflevering, som dog ikke endte i mål. Karakter: 5

Han skulle have scoret efter syv minutter, da Fischer spillede ham fri på en flot førstegangsaflevering, men fik ikke vinkel nok på. For mange driblinger startede godt for så at slutte i ingenting. Pludselig blomstrede han så op med sine kreative indslag. Karakter: 6

Så kom målet, som han har ventet på. Og det var fornemt. Forrygende førsteberøring - iskold afslutning i det korte hjørne. Han skulle bare lige have scoret på sin friløber også, hvor han lobbede langt over mål. Men klart mere kreativ og farligere end længe. Skabte flere gode chancer. Karakter: 7

Han ligner en mand, der går på glæder, når han modtager bolden i fødderne med ryggen til mål. Han vil helst bare stå inde foran mål og prikke den ind. Men derinde nåede han heller ikke fram på Stages tværaflevering i anden halvleg. Straffespark skal han dog nok score på. Karakter: 5Viktor

Indskiftere

Købt onsdag, på banen torsdag ved pausen. Sydamerikaneren kunne nok se lidt lettere ud i et spillersæt i sin egen størrelse, men fik med et dårligt indlæg fremtvunget straffe. Og så det der chip, der blev til en assist til 3-1-målet. Det var de første fem millioner værd. Karakter: 7

Kom ind til de sidste 11 minutter, og han fik både en stor chance plus en kanonkasse. Stærkt indhop af den unge komet. Karakter: 8

Puha. Så dominerende et hold i første halvleg og flere chancer. Men så scorede Riga det mål, som de bare ikke måtte få. Solbakken reagerede med det samme i pausen med indskiftningen af Michael Santos. Det gav to mål, og så er det jo en ret så god indskiftning. Karakter: 7