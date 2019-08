Der bliver ikke noget Champions League for FC København i år. Københavnerne røg ud i kvalifikationen efter straffesparkskonkurrence mod Røde Stjerne.

FC København fik et chok, da Røde Stjerne sendte sig foran i Telia Parken. Men Dame N'Doye og Pierre Bengtsson fandt noget old school samarbejde frem og var sammen om at få FCK på 1-1.

Sådan endte den ordinære spilletid også, da FC København trods en serbisk udvisning ikke formåede at score i anden halvleg. Og med 2-2 samlet var der en halv times forlænget spilletid og derefter maraton-straffesparkskonkurrence.

Sådan giver B.T. karakterer: 1 - Bare stop karrieren nu

2 - Du betaler fansenes billetter

3 - Du skulle ikke have været på banen

4 - Det var for ringe

5 - Under middel

6 - Godkendt kamp

7 - Rigtig god præstation

8 - Du var stjernen

9 - Du er klar til kæmpesalget

10 - Den kamp husker vi stadig om 10 år Læs meget mere om B.T.s karaktersystem HER

Her er B.T.s karakterer til FC København:

Sten Grytebust 6

Man kan blive helt i tvivl, om nordmanden foretrækker at bruge sit venstre eller højre ben. Det er den store forskel fra Jesse Joronen. På Røde Stjernes mål kunne han så bare se sig solgt af sit midterforsvar. Og hans næste alvorlige test i kampen blev straffesparkskonkurrencen. Reddede ikke selv nogen, men scorede på sit eget, og Røde Stjerne sparkede en på overliggeren og tre ud i Nordhavn.

Guillermo Varela 8

Burde næsten have lov til at notere sig for en assist med den aflevering til Bengtsson inden 1-1-målet. Det var fodboldintelligens og overblik og niveau til mere end Europa League. Har uden for rampelyset spillet sig ind som en kvalitetsback, der ser ud til at kunne løfte arven efter Ankersen.

Sotirios Papagiannopoulos 5

Lignede en mand på sin fjerde flaske ouzo, da han med blytunge sko bare kiggede på det indlæg, som svævede over hovedet på ham og landede for fødderne af Boakye, der scorede til 0-1. Var ellers stærk i nærkampene og kølig i sine beslutninger. Især i den forlængede spilletid og på sit straffe midt i målet.

Victor Nelsson 7

Ja, makkeren skulle have hoppet, men Nelsson måtte ikke slippe Richmond Boakye ved målet. Startede også nervæst med et par usikre clearinger, men fandt sig mere og mere til rette. Var rolig som vanligt i sine dueller, og selvom han ramte sit straffe noget alternativt, gik den alligevel ind.

Pierre Bengtsson 7

Han har været erklæret død og begravet af mange, men han stak da så lige et sugerør op af kisten og sugede lidt luft ind med det indlæg til Dame N’Doye. En af de mest klassiske typer af FCK-mål med angriberen på bageste stolpe. Den lå perfekt. Også Bengtssons flade og korte indlæg blev flere gange til gode muligheder. Brændte sit straffespark.

Carlo Holse 6

Bestod adgangsprøven til Solbakkens Europa-hold med sin præstation i Beograd. Tog også god energi og defensiv arbejdsiver med sig. Til tider manglede han dog som den skabende og offensive bidragyder, som han også bør være fra sin kant. Blev mere synlig, da FCK kom i overtal.

Jens Stage 5

Lidt overraskende for nogle var Stage foretrukket frem for Rasmus Falk, der dog også lige er kommet tilbage fra en skade. Stages fysik skulle bruges til at kontrollere kampen, og den brugte han godt. Men pasningsspillet lugter stadig mere af flippermaskine end billardkø.

Carlos Zeca 9

På engelsk kalder de det ‘unsung hero’. Det er Carlos Zeca i FCK. Lidt i skyggen af profilen N’Doye, kometen Wind og stjernen Fischer. Men det er altså Zeca, der er tzatzikien i den gyros. Han har fem ben, når han skal erobre, og ét stensikkert, når han skal sende bolden videre til en holdkammerat eller i mål på straffe. Højt internationalt niveau.

Viktor Fischer 4

Kedelig aften for Fischer. Meget opsat og pågående, men bare slet ikke på sin top. Fischer kommer til at vågne badet i sved over sin afbrænder små tyve minutter før tid, at han ikke sparkede på sin chance til allersidst i den forlængede spilletid og også sit brændte straffespark.

Jonas Wind 7

Hård skæbne for den unge angriber, der scorede på sit første straffespark, men endte med at brænde på det andet og dermed stå tilbage med skuldrene nede. Man kunne ellers smække et par fløjlssokker på Winds fødder, og han ville kunne transportere kinesiske million-vaser rundt på et auktionshus. Men denne gang stod han altså bare over for serbiske forsvarere bygget som stilladsarbejdere. Det miljø skal han lige lære at arbejde i. Da han fik mere plads efter Røde Stjernes røde kort, løftede han sig med fine driblinger og en flot frispilning til Pep Biel i overtiden.

Dame N'Doye 8

Man skulle tro, at han havde snydt sig ældre, men den version er vist knap så populær. Knockoutet flere gange og trak et rødt kort på det. Magnetfødder. Nå ja, så var der lige målet. En klassiker fra hans repertoire på bageste stolpe. Forrygende kamp, der dog bliver skæmmet en anelse af hans manglende evne til at kunne sparke et brugbart straffespark.

Indskiftere:

Rasmus Falk 6

Kom ind med en halv time tilbage med FCK i overtal. Skulle lirke en ellers solid serbisk defensiv op med sine hoftevrid og hurtige vendinger. Det blev dog ikke til de helt skarpe afleveringer eller driblinger, før Røde Stjerne var helt møre. Så kom Falk ind i feltet og skabte flere ting. Men ikke den, der gav mål.

Pep Biel 3

Lignede til tider en mand med tungen i en stikkontakt. Hakkende og forvirret. Og han var slet ikke hurtig nok til at få afsluttet, da Wind spillede ham fri i feltet i den forlængede spilletid til en enorm chance. Det røde kort vr da også helt utroligt unødvendigt i en periode, hvor FCK stordominerede.

Karlo Bartolec 4

Kom ind mod slutningen af kampen og startede ikke fantastisk. Der var et par misforståelser. Og indlæggene sad bare heller ikke lige i skabet for kroaten, der stort set hver gang ramte en Røde Stjerne-spiller på dem. Straffesparket var helt over mål.

Pieros Sotiriou UB

Han kom ind i de allersidste minutter af den forlængede spilletid for at sparke i straffesparkskonkurrencen, men var lige ved at afblæse den med sit hovedstød på allerførste hjørnespark. Straffe fik han lov at sparke, og det satte han bare stensikkert ind.

Ståle Solbakken 4

Det var absolut ikke efter planen at komme bagud. Nej, det giver jo sig selv. Men her tænkes der på Solbakkens startopstilling, der med Bengtsson og Stage så ud til at være udvalgt til at kontrollere frem for at jage. Havde ikke fundet opskriften til at skabe chancer mod Røde Stjerne. FCK skulle have lukreret på perioden i overtal, men i stedet endte det i straffespark, hvor det bliver tilfældigt. Skuffende ikke at gå videre efter det fine resultat i Beograd.