Sønderjyske fightede sig til en fortjent pokaltitel med 2-0-sejren over tandløse AaB i finalen i Esbjerg.

Kampen vil nok først og fremmest blive huske for afbrydelsen i første halvleg - hvor AaB's tilskuere så stort på Covid19-retningslinjerne.

Men det er de nok ligeglade med i Sønderjylland i aften. Her kan de glæde sig over klubbens første titel, der blev sikret via to Anders K. Jacobsen-scoringer.

Herunder kan du se B.T.'s karakterer til de to hold:

AaB 4-3-3

Startede med at stå fint i vejen på et hårdt spark lige på kroppen. Derfra kunne han se sig selv mangle lidt hjælp til at komme i vejen for de to Sønderjyske-scoringer. Karakter: 4

Kan være så afgørende for AaB's spil, når han kommer bragende op ad kanten. Hvor blev han af? Der kom ikke meget fra Pallesen - hverken som gennembrudsspiller eller som pasningsspiller. Karakter: 4

Sparkede helt forbi indlægget fra Bah ved 0-2-målet, og Okore havde generelt bare en skidt aften. Den satsede forsvarsstil er ofte bare enten/eller. Og det var altså ikke til konfettikanoner i denne finale. Karakter: 2

Kom ud som en ægte film-bøf med licens til at smække enhver angriber ned. Men så gled han ned i det Anders K.-spark og rettede den af til først mål, inden han ved 2-0-målet bare tøffede tilbage uden øje for samme AK. Karakter: 3

Backen var helt låst. Hverken offensivt eller defensivt kunne han få lov til at vise, hvad han kunne. Måske var det Sønderjyskes stil, der lukkede ham ned. Det fungerede i hvert fald ikke. Karakter: 4

Ikke nogen sjov kamp for den unge aalborgenser. Han fik kun 45 minutter på banen, inden han blev trukket ud af pokalfinalen allerede i pausen. Karakter: 4

De må have tappet hans ben for norsk olie, for der er godt nok ikke meget krudt i manden med en frisure til frækkere adresser end Danmark. Tøffede lidt rundt uden at gøre en forskel. Karakter: 3

Meget cirkus og meget aggressiv. I de rette mængder kan det være en fræk cocktail, men Olsen havde vist lige toppet sit glad op med lidt for meget af det hele. Det fik ham til at miste evnen til at være kreativ. Karakter: 4

Det er ikke nogen guldkaret, som kusken lige nu styrer rundt i. Tværtimod. Der manglede et par store mønter i 'sydbanken' på Kusk denne aften. En så god spiller skal være langt mere dominerende og iøjnefaldende. Faldt i stedet bare ud. Karakter: 2

Borgmesteren af Nordens Paris faldt i finalen. Bogstaveligt talt. Sønderjyderne blev rundet et par gange af de ballet-lette fødder, men Andersen endte også ofte i græsset og måtte gå grædende fra banen i samme moment som Sønderjyskes 1-0-mål. Karakter: 4

Vi ventede en time på, at stadionspeakeren ville bede Tom om at møde sin træner ved den nærmeste pølsebod, for han var da blevet helt væk. Friis valgte i stedet bare at trække den anonyme hollænder helt ud. Karakter: 2

Indskiftere

Skulle følge op på sin tunge frisparksscoring mod AGF, da han afløste Lucas Andersen. Tengstedt var opportunistisk et par gange med gode løb. Men alligevel ogå for ofte ude af synsfeltet på de fans, der var tilbage på stadion. Karakter: 4

Blev sendt ind fra starten af anden halvleg. Nok for at få en lille smule anker på en noget sejlende og lidt for flagrende AaB-skude. Men nogen stor matros bliver han ikke husket som. Karakter: 4

Lignede som en af få AaB'ere en mand, der havde bestilt både bord, helflaske og sit favoritnummer med Dr. Bombay hos dj'en i Gaden onsdag aften. Kom bumlende ind med enorm energi, men det var ikke nok. Karakter: 5

Forsvareren ville det ekstremt gerne. Kom glidende og var hård i sit spil. Det kostede en - set herfra - lidt unfair advarsel. Men kunne ikke ændre det store fra sin position. Karakter: 5

Kom ind med 10 minutter tilbage. Karakter: UB

AaB spiller helt på egne præmisser og kæmpe halleluja for det, men i finalen blev Friis læst af Riddersholm - og havde ingen modtræk. Med sit på papiret stærkere hold burde Friis have skabt en bedre præstation. Karakter: 2

Sønderjyske 3-5-2

Den tyske keeper-milits var en sikker bastion i forsvaret af Dybbøl Mø...Sønderjyske-målet. Stærke indgreb ved dødbolde, vigtig refleksredning i kampens kritiske fase og no-bullshit behandling af spillet med fødderne. En god tysk invasion i Sønderjylland. Karakter: 8

(ud. 61) Til at starte med var det vel ok lækkert, Eggert. Fik straks sat sig i respekt over for Lucas Andersen, der fik så mange sønderjyske bank, at han måtte hjælpes ud af banen sidst i første halvleg. Og det var ikke mindst færingens skyld. Karakter: 7

Forsvarsbjørnen tackler, som L-Ron Harald dropper rim-bomber. Problemløst og kontant! Kanstrup pakkede Tom van Weert sammen, som var hollænderen en foldekniv. Det er et comeback, de skal være glade for i Sønderjylland. Karakter: 7

Udgjorde sammen med Kanstrup et massivt defensivt bolværk - og smed rundt med de tandløse nordjyske drenge, som var Gartenmann en køleskabsformet dørmand i Jomfru Ane Gade. Der var ingen kære mor! Karakter: 7

Han har bah' et dejligt drev med bolden. Og han er nærmest i konstant spurt. Hvilken fysik! Og hvilket overskudsagtigt oplæg til 2-0-målet. Mon ikke udlandet snart kalder på ham. Det er nok bah' et spørgsmål om tid. Karakter: 8

(ud. 85) Den store camerounesiske midtbane-slugger fightede i den midtercirkel, som kæmpede han om den sidste currywurst hos Mutter Poetsch. Det var voldsomt at overvære, når han foldede fysikken ud mod de nordjyske midtbanespillere. Så kan man godt tilgive nogle tekniske mangler. Karakter: 8

(ud. 85) Præcisionen svarede indledningsvist til at dyrke ringridning med 13-14 Fuglsang-bajere i blodet. Der var blandt andet et frisparksforsøg, der ikke var en pokalfinale værdigt. Men Albæk har rygsækken spækket med rutine og spillede sig godt op. Karakter: 6

Julius Tæskesen - masser af tænding og til tider også overtænding. Fik blandt banket en albue i hovedet på Kristoffer Pallesen. Den unge fynbo skøjtede desuden rundt på den våde vestjyske græsplæne, som havde han forvekslet fodboldstøvlerne med dansesko. Dummede sig grumt ved det røde kort. Karakter: 5

Bundrutinerede 'Absa' pilede op og ned ad den venstrekant, som var han en nybagt student i en ølstafet. Havde fået lidt flere defensive opgaver på wingbacken - men det løste Flemløse-vikingen fint. Selvfølgelig. Karakter: 7

(ud. 74) Mojn, Greko! Har været lidt ind og ud af holdet på det seneste, men til sådan en pokalfinale passer hans lange ben og gode lunger så perfekt som knepkage til et sønderjysk kaffebord. Greko fyldte godt derinde - men han havde glemt de offensive aktioner hjemme i Haderslev. Karakter: 7

AK47'eren var skarpladt og klar til at pløkke AaB's pokaldrømme ned. Og sigtekornet var indledningsvist rettet mod stakkels Jores Okore, der blev offer for angriberens finurligheder. Senere kom turen til Thelander, som så meget lille ud, da AK krøllede 1-0-scoringen i nettet. 2-0-målet var rendyrket målnæse. Karakter: 9

Indskiftere

(ind. 61) Kom ind og gjorde, hvad han havde fået besked på. At heade alt langt væk fra Sønderjyske-målet. Karakter: 7

(ind. 74) uden for bedømmelse

(ind. 85) Uden for bedømmelse

(ind. 85) Uden for bedømmelse

Havde droppet træningsdragten og var hoppet i jakkesættet, men det holdt ham ikke fra at spjætte og hoppe på sidelinjen, som var han Ulrik Wilbek på speed. Havde prioriteret fysik og rutine i sin 'start-elleve'. Og det var helt rigtigt set af Pokal-Glen. Karakter: 8