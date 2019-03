Så giver B.T. karakterer til spillerne i kampen mellem FC København og Esbjerg i Parken, hvor FCK's til slut 10 mand sejrede med 1-0 på Mohamed Daramys første mål i FCK-trøjen.

FC København (4-4-2)

Jesse Joronen 8

Nicolai Boilesen 8

Andreas Bjelland 7

Denis Vavro 7

Peter Ankersen (ud. 75) 8

Nicolaj Thomsen (ud. 63) 6

Carlos Zeca 7

Rasmus Falk 9

Mohamed Daramy (ud. 45) 6

Jonas Wind 5

Dame N'Doye 7

William Kvist (ind. 45) 6

Sotirios Papagiannopoulos (ind. 63) 6

Guillermo Varela (ind. 75) ub

Esbjerg (4-3-3)



Jeppe Højbjerg 8

Jesper Lauridsen 7

Mark Brink 6

Markus Halsti 6

Daniel Anyembe 7

Joni Kauko 7

Adnane Tighadouini (ud. 76) 6

Jakob Lungi Sørensen 7

Mathias Kristensen 5

Yuri Yakovenko (ud. 70) 7

Jeppe Brinch (ud. 86) 8

Adrian Petre (ind. 70) ub.

Emmanuel Oti (ind. 76) ub

Mads Larsen (ind. 86) ub