Så uddeler B.T. karakterer efter det underholdende top 6-brag mellem OB og Brøndby .

En kamp, som OB vandt med 2-0 efter en af de bedste fynske præstationer i mange sæsoner.

OB (4-4-2)

Sten Michael Grytebust 7

Ryan Johnson Laursen 7

Ramon Leeuwin 8

Jeppe Tverskov 7

Oliver Lund 8

Jacob Barrett Laursen 8

Casper Nielsen 7

Jens Jakob Thomasen 8

Troels Kløve 8

Bashkim Kadrii (ud. 76) 8

Anders K. Jacobsen 6

Nicklas Helenius (ind. 76) ub.

Brøndby IF (4-4-2)

Marvin Schwäbe 6

Anthony Jung 5

Benjamin Röcker 7

Paulus Arajuuri 7

Jens Martin Gammelby 5

Josip Radosevic 6

Simon Tibbling (ud. 72) 5

Lasse Vigen Christensen (ud. 66) 5

Simon Hedlund 6

Nikolai Laursen (ud. 81) 5

Kamil Wilczek 7

Besar Halimi (ind. 66) 6

Mikael Uhre (ind. 72) ub

Ante Erceg (ind. 81) ub.