I et intenst opgør i en fyldt Parken vandt Danmark lørdag aften 1-0 over Schweiz i EM-kvalifikationen.

Her er B.T.'s karakterer til de danske spillere:

WOW! Har fortjent den helt store Toblerone i aften - altså, den, man kan vinde i boderne i Tivoli. Holdt Danmark inde i kampen med flere verdensklasseredninger. Hvad skal DK gøre uden en Schmeichel i kassen? Karakter: 10

(Ud: 78) Stryger strøg som sædvanligt frem i overlappene. Men han manglede kvalitet, når han skulle ramme en medspiller. Defensivt var han decideret overmatchet ved flere lejligheder. Karakter: 3

Vandt sine dueller, men havde store store problemer, når alpe-drengene løb bag hans ryg. Det var i flere omgange ved at koste dyrt. Anføreren virker altså ret rusten. Karakter: 6

(ud: 86) Der er efterhånden mere Roger Federer end Kenneth Carlsen over 'AC's landsholdspræstationer. Han kører sin defensiv med en stram nul-fejls-politik. Han når over 100 landskampe! Karakter: 7

Overtidshelten fra Basel løste vel egentlig sine defensive pligter okay. Men offensivt var han lige så neutral, som den schweiziske EU-tilgang. Karakter: 6

Delaney kæmpede længe med at finde sine fødder i denne kamp. Men han skulle også dække et stort område ved siden af Eriksen og Schöne. Han blev bedre, som kampen gik. Karakter: 7

(ud: 65) Havde slået sig tilbage i start-11'eren i stedet for Højbjerg. Men i en kamp, hvor Danmark primært jagtede bolden, fyldte Schöne desværre slet ikke nok mod de kummefryserformede schweizere.Hvad var idéen mon med ham? Karakter: 4

Skulle være landsholdets Rolex-ur - men spillede til tider mere som et slidt Casio. Det var desværre tydeligt at se, at kaosset i Eriksens klub-dagligdag lå i det fynske baghoved. Men én genial aflevering var nok. Karakter: 6

Svær at blive klog på. Kunne som en af de få danskere udfordre schweizerne med sin hurtighed, men Braithwaite traf nærmest konsekvent de forkerte beslutninger. Karakter: 6

Hareides sats - 'Corner' skulle være rambukken, der med sit hovedspil skulle knalde døren til den schweiziske bankboks ind. Og den rolle kan han altså. Destruerede sine oppassere i luften. Desværre lever farten og teknikken sjældent op til hovedspillet. Karakter: 7

Målet ændrer selvfølgelig alt. Men i 84 minutter var det ret skidt. Vandrede forgæves rundt fra kant til kant som en græssende alpe-ged. Og havde han taget hjemmesutter på i stedet for fodboldstøvler? Skøjtede på mystisk vis rundt på underlaget. Men han var iskold, da han fik chancen, så alt er tilgivet. Karakter: 7

(ind: 65) Pierre-Emile kom ind på et meget svært tidspunkt - da kampen var ved at gå helt i stå. Og den følsomme yndling skulle også bruge et par minutter på at komme ind i kampen Karakter: 6

(ind. 78) Uden for bedømmelse

(ind: 86) Uden for bedømmelse)