Juventus-kaptajn Giorgio Chiellini vil modtage Pual Pogba med åbne arme, hvis han skulle vælge at komme tilbage til den gamle dame i Torino.

Den utilfredse Manchester United-spiller Paul Pogba har i denne sæson været rygtet til flere af Europas største klubber med FC Barcelona og den tidligere klub Juventus som de største bejlere.

Nu har den tidligere holdkammerat Giorgio Chiellini været ude og sige, at franskmanden er mere end velkommen til at vende tilbage til sin gamle klub.

»Pogba? Vi ville med glæde hente ham tilbage til klubben,« siger Chiellini til La Stampa.

»Han er speciel. Han har et gudsbenådet talent, akkurat som LeBron James og Usain Bolt.«

»Han er kun nødt til at blive en større leder på banen. De moralske evner er der. Men han er kun 25 år gammel, og det er for meget ansvar for ham.«

Pogba skiftede fra Juventus til Manchester United i sommeren 2016 for den nette sum af 783 millioner kroner.

