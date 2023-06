Hun har aldrig været til VM før, og det er kun få uger, siden hun såede tvivl om sin deltagelse ved kvindernes kommende VM-slutrunde.

Men nu er der godt nyt for Nadia Nadim, der er i et kapløb mod tiden for at komme med det danske landshold, der bliver udtaget 30. juni.

Nadim har nemlig gjort comeback på fodboldbanen efter den skade, hun pådrog sig i efteråret 2022.

Det skete søndag, hvor hun endda fik et drømmecomeback.

Nadia Nadim med Racing Louisville FCs Thembi Kgatlana. Foto: Aaron Doster/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Nadia Nadim med Racing Louisville FCs Thembi Kgatlana. Foto: Aaron Doster/Reuters/Ritzau Scanpix

Her spillede hun de første 30 minutter for Racing Louisvilles U17-drengehold, og hun kom endda på måltavlen. Se målet længere nede i artiklen.

Efter planen skal hun spille igen, når Racing Louisville møder North Carolina Courage i den bedste amerikanske kvindeliga den 25. juni.

»Gæt, hvem der er tilbage,« skriver den danske stjerne på Twitter.

»Tak for at have mig med. Nu fortsætter det hårde arbejde,« fortsætter hun.

GUESS WHOS BACK



Yesterday I got my first 30 minutes of the year with the @loucityfc U16-17 team! And yes the first goal of the year as well!



Thanks guys for having me!

Now lets continue to work hard pic.twitter.com/rOT77TCR2k — Dr Nadia Nadim (@nadia_nadim) June 19, 2023

Det er kun få uger, siden hun til CNN tvivlede på sin egen VM-chance.

»Det er urealistisk for mig at være fuldstændig fit til VM,« sagde hun.

Det var i september, at hun pådrog sig en korsbåndsskade, der har holdt hende ude siden.

Også landstræner Lars Søndergaard meldte Nadim tvivlsom til VM for nogle uger siden. Men med Nadim tilbage på fodboldbanen er der måske alligevel håb for landsholdsprofilen.

Danmark spiller første gruppekamp mod Kina i Perth 22. juli. Herefter venter England og Haiti i indledende gruppespil.