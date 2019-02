Søndag tørnede Norwich og Ipswich sammen i Championship.

Og det gik hen og blev et af de mere intense lokalderbys, da kaotiske scener udspillede sig på sidelinjen kort før pausen.

En hård tackling sent i første halvleg udløste voldsom tumult.

Spillere fra begge hold fløj i totterne på hinanden, og på sidelinjen begyndte bænkene også at blande sig. Heriblandt Ipswich-manager Paul Lambert.

Her modtager Paul Lambert et rødt kort. Foto: TONY O'BRIEN Vis mere Her modtager Paul Lambert et rødt kort. Foto: TONY O'BRIEN

Lambert røg i konfrontation med medlemmer af Norwich-staben, og det eskalerede så voldsomt, at både sikkerhedsfolk og en politibetjent måtte gribe ind.

Parterne blev skilt ad efter flere minutters spilstop langt inde i tillægstiden i første halvleg, og både Paul Lambert og Norwich-assistensen Chris Domogall modtog et rødt kort af dommer Peter Bankes.

Ipswich med Jonas Knudsen i startopstillingen kom bagud mod Nowrich efter bare 80 sekunder.

ØVERST I ARTIKLEN KAN DU SE HELE SITUATIONEN.