Corona-kaosset hærger i landsholdslejren, hvor et svækket dansk mandskab onsdag skal møde Sverige på Brøndby Stadion.

Landstræner Kasper Hjulmand og otte spillere er sendt i isolation efter Robert Skovs positive corona-test, og nu er holdet ramt af endnu en corona-nedtur.

På et pressemøde tirsdag eftermiddag kom det frem, at også Nice-angriberen Kasper Dolberg risikerer at være ude af onsdagens testkamp efter en positiv covid-test.

»Vi har Kasper Dolberg, som tidligere har testet positiv. Han er også blevet testet positiv, men han har et pas fra UEFA, der frikender ham for det. Men han er også i isolation,« forklarede landsholdslæge Morten Boesen på pressemødet.

Danmarks Kasper Dolberg har fortsat corona-virus i kroppen. Også Robert Skov er testet positiv. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Kasper Dolberg har fortsat corona-virus i kroppen. Også Robert Skov er testet positiv. Foto: Henning Bagger

Kasper Dolberg blev allerede i midten af september smittet med coronavirus, og det er angiveligt rester fra det virusudbrud, der har givet et udslag i testen.

Danskeren har siden, han blev ramt af coronavirus, været i kamp for Nice. Faktisk holdt virussen ham kun ude af et enkelt opgør - 0-3-nederlaget til Paris SG den 20. september.

Men DBU tager ingen chancer, og har nu sendt den farlige angriber i isolation på Hotel Marienlyst.

Her afventer forbundet en skriftlig bekræftelse fra Uefa - en form for corona-pas, der forklarer, at han tidligere har været smittet, og at han er berettiget til at deltage i kampen mod Sverige.

Robert Skov, der formodes at have haft coronavirus med fra TSG Hoffenheim, og en DBU-behandler har fået konstateret coronavirus i landsholdslejren.

»Vi mødte ind i går, så det er ret nyt og ret hurtigt, at vi fanger det her. I går blev alle spillerne testet i to omgange. Først en kviktest og siden en test, hvor svaret først falder senere. På den første test var alle negative, men på den anden var der to positive. Vi har foretaget en masse forholdsregler,« forklarede landsholdslægen på tirsdagens pressemøde.

Følgende har været i kontakt med Robert Skov eller DBU-behandleren og isoleres: Landstræner Kasper Hjulmand, assistenttræner Morten Wieghorst, spillerne Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz og Martin Braithwaite samt et ikke oplyst antal personer fra den danske landsholdsstab.

Følgende har været i kontakt med andre personer, der har været smittet med coronavirus (2): Sveriges landstræner Janne Andersson og den efterudtagede FCN-spiller Magnus Kofod Andersen.

Følgende danske spillere er ikke med som følge af Storbritanniens rejserestriktioner i forhold til Danmark (7): Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Pierre-Emile Højbjerg.

Følgende svenske spillere er ikke med som følge af Storbritanniens rejserestriktioner i forhold til Danmark (5): Victor Lindelöf, Robin Olsen, Emil Krafth, Ken Sema og Filip Helander.