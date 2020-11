Verden blev en legende fattigere onsdag, da Diego Maradona gik bort i en alder af 60 år.

Argentineren efterlader sig naturligvis en arv, men spørgsmålet er, hvem af børnene der skal have den største del af kagen.

Mediet Bild skriver således, at Diego Maradona havde hele 11 børn. Nogle var anerkendt, mens andre ikke var.

Derfor kan det hele ende i et kaos, fordi flere personer end ventet mener, at de har ret til en del af arven.

Hele verden hylder Diego Maradona. Foto: DANIEL JAYO

Den tidligere Napoli-stjerne har Diego Junior, Jana, Dalma, Gianianna og Diego Fernando som anerkendte børn. Førstnævnte er den ældste på 34 år, mens sidstnævnte er yngst med sine syv år.

Bild skriver derudover, at han er far til Joana, Lu og Javielito, der alle bor på Cuba. Og så har Magali Gil og Santiago Lara begge været ude offentligt og sige, at Diego Maradona er deres far.

»Jeg fik at vide, at min rigtige far skulle være Diego Maradona. Jeg tror, jeg ligner ham med mit ansigt og mine krøller,« sagde Santiago Lara eksempelvis på argentinsk tv i 2019.

Magalil Gil har tidligere bedt fodboldlegenden om at tage en DNA-test, men det er aldrig blevet gjort.

Matias Morla, der er Maradonas advokat, har på et tidspunkt udtalt, at VM-vinderen var i kontakt med tre børn på Cuba, som han ønskede at tage ansvar for.

Udtalelsen fik Gianianna til tasterne på det sociale medie Instagram.

'Nu mangler kun tre til et team på elleve. Kom nu, du kan gøre det,' stod der helt præcist i opslaget.

Da Diego Maradona var på toppen af sin karriere i Napoli, var han verdens bedst betalte atlet. Siden da er formuen dog skrumpet markant - det skyldes blandt andet et stort kokainmisbrug. Nu er spørgsmålet så, hvem der får hvad af børnene.