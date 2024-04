Manchester Uniteds argentinske stortalent Alejandro Garnacho blev flået ud i pausen af 2-2-opgøret mod Bournemouth.

Og det er tydeligvis ikke noget, der huer ham.

For på det sociale medie X har han liket et post, der kritiserer cheftræner Erik Ten Hag, der er under massivt pres.

»Vi skulle have styr på højresiden. Vi spillede ikke godt, og der var rum der,« siger hollænderen om beslutningen og uddyber:

Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

»Garnacho har ikke trænet i denne uge. Kun lørdag. Vi ville have lidt mere energi og kvalitet ind,« lyder det.



Den kontroversielle Youtuber Mark Goldbridge, der driver fansitet United We Stand, er dybt uenig med cheftræneren. Og det opslag har Garnacho så liket.

'Ten Hag, der subtilt giver Garnacho skylden efter kampen... Det ser ikke godt ud at kaste en 19-årig under bussen, som faktisk har leveret i den her sæson. Men igen, han er tydeligvis bange for at rage sig uklar med de større navne,' lyder opslaget fra Goldbrige.

Siden engelske og internationale medier fik opsnuset Garnachos ageren, har spanieren fjernet sit like.

Men debatten raser deruden ikke desto mindre.