De norske sundhedsmyndigheder har sat en stopper for det norske landsholds tur til Rumænien.

Nations League-opgøret skulle spilles søndag aften, men er nu blevet officielt aflyst. Alt imens arbejder det norske fodboldforbund på at kunne stille et alternativt landshold til onsdagens landskamp mod Østrig, men nu melder Rosenborg-træner Åge Hareide sig på banen.

»Jeg tror, vi er i en position, hvor vi må passe på, at fodbolden ikke mister 'goodwill' i samfundet,« siger Danmarks tidligere landstræner til Dagbladet og fortsætter:

»Vi har fået meget 'goodwill' ved at få spille kampe. Vi har fået specielle aftaler med staten og den norske sundhedsstyrelse. Så når de er strege andre steder i landet – og har lavet en regel – så tror jeg, at fodbolden tjener bedst på at følge reglerne.«

Det er en positiv coronaprøve hos Omar Elabdellaoui, der har kastet det norske landshold ud i et sandt kaos.

De norske myndigheder er nemlig ekstremt strikse, når det kommer til corona-restriktionerne, og det er lige nu uvist, hvilken straf Norge kan se frem til at få fra Uefa for ikke at dukke op til aftenens kamp i Bukarest.

I kulissen arbejdes der derfor intenst på at samle et landshold af spillere, der kan stille op i den norske landsholdstrøje, og det forstår Rosenborg-træneren godt. De gør det for at undgå en straf, fortæller han.

Her kommer han selv med et eksempel fra sin tid som landstræner for Danmark, da et landshold med spillere fra futsal-landsholdet og amatører måtte stille op mod Slovakiet, fordi de normale landsholdsstjerner lå i konflikt med DBU.

Alligevel advarer Åge Hareide om at gå for langt.

»De som eventuelt kommer til at spille kampen mod Østrig har ikke været i kontakt med nogen smittede, men vi skal passe på, at fodbolden ikke skal have alle mulige særregler. Sådan skal det ikke være. Vi må have disciplin som resten af samfundet for at komme igennem det her.«

Det norske fodboldforbund, NFF, bekræfter over for Dagbladet, at man arbejder på at stille op med et alternativt landshold til Nations League-opgøret mod Østrig.