Bedst som man troede, at situationen ikke kunne blive værre i Manchester United, har endnu en dårlig nyhed set dagens lys.

I en meddelelse på hjemmesiden oplyser Manchester United, at man ikke kommer til at gøre brug af Jadon Sancho i den kommende tid.

Premier League-klubben skriver, at Sancho skal træne for sig selv og dermed ikke indgår i førsteholdets træning.

Årsagen til, at englænderen er blevet smidt af holdet skyldes, at en intern disciplinærsag skal behandles, lyder forklaringen.

Disciplinærsagen er opstået i kølvandet af nederlaget til Arsenal tidligere på måneden.

Her insinuerede cheftræner Erik ten Hag, at indsatsen ikke levede op til Manchester Uniteds standarder. Derudover fortalte han, at det var dårlige indsatser til træning, der var skyld i, at Sancho ikke var udtaget til kamptruppen.

Efterfølgende skrev Sancho på Instagram, at han alt for længe er blevet gjort til syndebuk, når det gælder Uniteds problemer på banen.

'Jeg nægter at lade folk sige ting, der er helt og aldeles usande,' skrev han med henvisning til Erik ten Hags udtalelser om hans træningsindsats.

'Jeg tror, der er andre årsager til dette, som jeg ikke vil komme ind på. Jeg er blevet gjort til syndebuk i lang tid, og det er ikke retfærdigt.'

Nu må Jadon Sancho endnu en gang se med fra sidelinjen, indtil der er fundet en løsning på situationen mellem offensivspilleren og cheftræneren.