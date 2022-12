Lyt til artiklen

Det har sin pris at være et fodboldikon … og nykåret verdensmester.

Det kan den argentinske superstjerne Lionel Messi i hvert fald skrive under på.

For den 35-årige angriber kan ikke forlade sin villa i hjembyen Rosario, hvor Paris Saint-Germain-spilleren voksede op, uden der opstår kaos.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt Daily Mail.

Adskillige argentinske fodboldfans har nemlig taget plads ude foran Messis bolig i hjemlandet i disse dage, og hver gang, landsholdsstjernen skal forlade den luksuriøse villa, går de fanatiske fans amok i jubel.

Så meget, at det eksempelvis nærmest var umuligt for Messi og resten af familien at forlade stedet i bil tirsdag aften, da familien skulle til familiefødselsdag.

Det viser en video, som florerer på de sociale medier, og som du kan se nederst i artiklen.

Efter VM-triumfen for blot 10 dage siden har Lionel Messi opholdt sig i hjemlandet for blandt andet at modtage folkets hyldest samt bruge tid sammen med familien.

De mange mennesker, der står plantet ude foran superstjernens bopæl i Rosario, gør det dog en smule svært for argentineren at få set venner og familie, mens han har ferie.

Og derfor har han da også på forhånd sendt en undskyldning afsted til både familie, venner og hjembyens indbyggere på grund af det kaos, der er opstået.

»Tilgiv os, for nogle gange er det svært at se alle. Vi er sammen med familie og venner i et par dage, men nogle gange er det kompliceret,« forklarer Lionel Messi.

Af samme årsag var det da også PSG-angriberen, der måtte invitere den lokale borgmester, Roly Santacroce, på besøg for at få overrakt en pris tidligere på ugen, lyder det.

Lionel Messi og resten af det argentinske landshold kunne 18. december i Qatar juble over at have vundet VM-trofæet efter en dramatisk finale mod Frankrig.

Her måtte kampen afgøres i straffesparkskonkurrence, inden VM-titlen var hjemme.