Barcelona risikerer ifølge avisen El Mundo at ryge ud af Copa del Rey for at benytte karantæneramt forsvarer.

FC Barcelona har begået en brøler ved at benytte en ulovlig spiller i sidste uges kamp mod Levante i pokalturneringen Copa del Rey.

Det skriver den spanske avis El Mundo, der samtidig beretter, at Barcelona risikerer at blive smidt ud af turneringen.

Venstrebacken Juan Brandáriz, der startede på banen for Barcelona, slæbte ifølge avisen rundt på en karantæne, som han havde raget til sig på klubbens andethold.

Ifølge paragraf 56.3 i de spanske disciplinærregler skal en spiller have afsonet en karantæne, før han kan gå på banen - uagtet at det er foregået på andetholdet.

Juan Brandáriz spillede den første time for Barcelona, der tabte pokalkampen med 1-2 til Levante. De to hold mødes igen onsdag aften på Barcelonas hjemmebane.

Den samlede vinder kvalificerer sig til en plads i kvartfinalerne i Copa del Rey.

Der er dog en reel risiko for, at fejlen kan koste Barcelona den fortsatte deltagelse i pokalturneringen.

I december 2015 blev Real Madrid smidt ud af Copa del Rey i en lignende sag, da hovedstadsklubben havde benyttet russeren Denis Cheryshev, der havde karantæne.

/ritzau/