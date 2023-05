Der er dramatiske derbyer og vilde lokalbrag – og så er der El Superclasico.

Opgøret mellem Argentinas to mest vindende klubber, Boca Juniors og River Plate, kandiderer kraftigt til at være verdens mest hidsige rivalopgør.

Det fik man endnu en gang bevis for i nat dansk tid, hvor de to store Buenos Aires-klubber tørnede sammen i ligaen på River Plates propfyldte hjemmebane i den argentinske hovedstad.

Her fik en episode i kampens overtid det hele til at tænde fuldstændig af på banen, så kampens dommer i den grad kom på overarbejde efter en omgang tumult, der fik et ishockeyslagsmål til at blegne. Se billeder herunder og videoen nederst.

Foto: ALEJANDRO PAGNI Vis mere Foto: ALEJANDRO PAGNI

Foto: AGUSTIN MARCARIAN Vis mere Foto: AGUSTIN MARCARIAN

Tre minutter inde i overtiden fik hjemmeholdet tildelt et straffespark. Det eksekverede Miguel Borja sikkert til en 1-0-føring, som også endte med at være kampens slutresultat.

Selvfølgelig gik River Plates fans amok i jubel efter scoringen, og det samme gjorde spillerne. Særligt Agustín Palavecino, som provokerende løb hen og jublede op i hovedet på Boca Juniors-spillerne, og så gik det ellers løs med syv minutters masseslagsmål, der involverede spillere og trænerstab og officials fra begge hold.

Resultatet af kaosset blev syv røde kort fordelt på tre spillere fra River Plates – to af dem var ikke på banen – og fire Boca Juniors-spillere, hvoraf en enkelt var at finde på reservebænken, da slagsmålet brød ud.

Man forstår, hvis følelserne sidder ude på de ikoniske blå-gule-trøjer hos Boca Juniors-spillerne. Diego Maradonas gamle klub er i stor krise og ligger efter nederlaget på 13.-pladsen i ligaen, mens River Plate fører efter en suveræn sæsonstart.