Stolpe, reddet på stregen, overligger - og kasse!

En kaotisk situation foran Røde Stjernes mål i Champions League-opgøret mod Tottenham mundede i sidste ende ud i en scoring til gæsterne.

Men det var først efter de vildeste forsøg fra englænderne i et og samme angreb, at bolden langt om længe gik i måk. Det sørgede Lo Celso for.

