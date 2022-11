Lyt til artiklen

Optakten til eftermiddagens fodboldkamp er pludselig blevet meget mere stressende for førstedivisionsholdet Vendsyssel FF.

Hele holdet er nemlig blevet fanget i en lang kø ved Storebæltsbroen få timer før kampstart.

Det fortæller klubbens sportschef, Søren Henriksen, til B.T.

»Lige nu aner vi ikke, hvad der skal ske. Spillerne er gået ud for at finde noget at spise, og ellers venter vi bare på, at der sker noget,« siger han.

Holdet sidder i kø cirka fem kilometer fra Storebæltsbroen, der har været lukket for biltrafik siden klokken ni.

Vendsyssels kamp mod Fremad Amager skal efter planen skydes i gang klokken 14.30.

Søren Henriksen kan ikke på nuværende tidspunkt sige noget om, hvorvidt planen holder.

»Vi er i kontakt med Fremad Amager og Divisionsforeningen. Som udgangspunkt vil Divisionsforeningen ikke have udskudt kampen i mere end en time. Så skal vi finde en ny dag,« siger sportschefen og tilføjer:

»Det skal være op til klubberne, så vi snakker med Fremad Amager og dommerne. Vi venter og håber, at vi kan spille, og så forbereder vi os så godt, som vi kan.«

Opdateres …