Fodboldklubben Werder Bremen er rykket ud af Bundesligaen for første gang i 41 år.

Det er en kendsgerning efter lørdagens 2-4-nederlag til Mönchengladbach. Og det var fansene bestemt ikke tilfredse med.

Bild skriver således, at der efterfølgende opstod dramatik foran klubbens hjemmebane, hvor flere hundrede tilhængere viste deres utilfredshed.

Optøjerne var så voldsomme, at ordensmagten måtte træde til og bruge både hund samt vandkanoner for at genskabe ordenen.

Utilfredse fans samlede sig foran Werder Bremens hjemmebane, efter nedrykningen var en realitet.

Det tyske medie tilføjer, at politiet minimum arresteret to personer, som ikke kunne opføre sig ordentligt.

Heldigvis kom ingen af Werder Bremens spillere noget til. Klubben havde nemlig anet, at der kunne være ugler i mosen, hvis resultatet ikke blev som ønsket.

Derfor blev spillerne smuglet ud af en nødudgang og kørt væk i flere små minibusser i stedet for i den store spillerbus. På den måde undgik de en konfrontation med fansene.

Det er dog ikke kun på tilhængerne, at nedrykningen giver ar på sjælen. Det understregede kaptajnen Niklas Moisander efter 2-4-nederlaget.

»Det gør så ondt. Vi undskylder, det er en traumatisk dag for os alle,« lød det helt præcist i et interview efter de 90 minutters fodbold.

Cheftræneren Thomas Schaaf tog efterfølgende det fulde ansvar for fiaskoen.

»Jeg forsøgte. Vi forsøgte at vende tendensen, men det fungerede ikke. Det generer mig mest.«

Det lykkedes kun Werder Bremen at skrabe 31 point sammen i denne sæson. Holdet slutter derfor næstsidst med kun Schalke 04 bag sig.