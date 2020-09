Spaniens landshold har sendt Adama Traoré hjem, fordi test har vist antistoffer mod coronavirus i hans blod.

Fodboldspilleren Adama Traoré har forladt den spanske landsholdslejr, efter at nye test har vist, at han har antistoffer mod coronavirus i blodet.

Det skriver det spanske medie Marca sent lørdag aften.

Den 24-årige Wolverhampton spiller var i forvejen mødt senere ind i landsholdslejren end resten af holdet, da han var blevet testet positiv for coronavirus.

Han fik efterfølgende lov til at rejse til Spanien, hvor han skulle have taget del i søndagens Nations League-kamp mod Ukraine, efter at han senere blev testet negativ.

Men lørdag har han så forladt landsholdslejren igen efter nye test.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) anbefaler, at spillere ikke deltager i kampene, hvis deres test ikke er negative.

For ikke at udsætte nogen for smitterisiko har det spanske landshold og Uefa derfor besluttet, at Traoré ikke skal deltage i søndagens kamp i Madrid.

Ifølge Marca har Traoré ikke udsat nogen af sine holdkammerater eller trænere for smittefare, mens han var i landsholdslejren.

Adama Traoré stod til at få debut for landsholdet i søndagens opgør.

