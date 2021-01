I Tottenhams 1-3-nederlag til Liverpool måtte angriberen Harry Kane udgå med ankelproblemer.

Tottenham-angriberen Harry Kane kan meget vel være ude i "et par uger", efter at han skadede begge ankler i torsdagens 1-3-nederlag til Liverpool i det nordlige London.

Det siger Tottenhams manager, José Mourinho, til BBC Sport.

27-årige Kane måtte behandles for en skade i sin venstre ankel i kølvandet på et akavet fald efter at have været i nærkontakt med Liverpool-anfører Jordan Henderson.

Forinden skadede Kane sin højre ankel i forbindelse med en tackling af Liverpool-midtbanespilleren Thiago Alcântara.

Den engelske landsholdsanfører, der har en forhistorie med ankelproblemer, fortsatte på banen, før han i pausen blev skiftet ud med Érik Lamela.

- Den anden skade var værre end den første, siger José Mourinho til BBC Sport.

- Når Harry forlader kampen, mens holdet er ved at tabe, er det lig med, at det ikke er en ubetydelig skade, tilføjer portugiseren.

Harry Kane har tilbragt en del tid på sidelinjen i de seneste sæsoner som følge af en række alvorlige ankelskader.

- Man håber bare, at det ikke er en ledbåndsskade, som vil holde ham ude i lang tid, for han har været absolut fænomenal i denne sæson - hans bidrag, hans afleveringer, hans mål og hans assister, siger den tidligere Spurs-forsvarsspiller Stephen Kelly til BBC Radio 5 Live.

- Tottenham har ikke råd til at miste ham, tilføjer han.

Med sejren avancerer Liverpool til fjerdepladsen i Premier League med 37 point efter 20 kampe. Manchester City fører rækken med 41 point for en kamp færre.

Tottenham er på sjettepladsen noteret for 33 point efter 19 kampe.

