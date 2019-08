Tottenham var bagud 0-1, men debutmål af Tanguy Ndomble og to mål af Harry Kane gav sejr over Aston Villa.

Efter lange perioder med skader i den seneste sæson viste Harry Kane sig fra sin friske side lørdag i Tottenhams sæsonpremiere i Premier League.

To scoringer i de sidste fire minutter af kampen sikrede sejren over Aston Villa på 3-1, efter at indskiftede Christian Eriksen havde tændt op for et presset hjemmehold.

Eriksen var bænket fra start, men kom ind og gjorde en forskel, hvilket næppe stopper rygtestrømmen om et muligt klubskifte for danskeren.

Bagud 0-1 indtil et kvarter før tid var Eriksen med i oplægget til udligning af debutanten Tanguy Ndombele, og generelt satte Eriksen skub i hjemmeholdets pres.

Tottenham var uden nyindkøbte Giovani Lo Celso og Ryan Sessegnon, der er ankommet skadet til klubben.

Profilen Heung-min Son havde karantæne, mens Jan Vertonghen var udeladt i forsvaret, men alligevel var Eriksen sat på bænken, og det viste sig at være et smart træk af manager Mauricio Pochettino.

Han sendte danskeren på banen i de sidste 25 minutter, da Aston Villa var løbet tør for kræfter.

Tottenham var naturligt i overvægt fra første fløjt, men det gik lige modsat på måltavlen, da John McGinn pludselig sparkede bolden fladt i mål og Villa foran.

Hjemmeholdet havde svært ved at skabe chancer, mens gæsterne kunne forsøge med nogle giftige kontraløb.

Harry Kane forsøgte sig dog med et hovedstød og en friløber kort før pausen, men uden held, og Villa holdt 1-0 til pausen.

Hjemmeholdet forsøgte at lægge et pres i anden halvleg, og Moussa Sissoko misbrugte et stort tilbud efter fem minutters spil.

Så begyndte Eriksen at varme op på sidelinjen, og med lidt under en halv time tilbage blev danskeren sendt på banen i stedet for Harry Winks.

Eriksen forsøgte sig med en forkølet afslutning, men få minutter senere spillede han Davinson Sánchez helt fri tæt ved mål. Bolden endte hos Tanguy Ndombele, der i sin debut hamrede bolden i mål på et langskud til 1-1.

Eriksen virkede motiveret og forsøgte sig på et direkte frispark kort efter, hvor han var tæt på at score, men det blev Kane, der sikrede de tre point.

Fire minutter før tid fumlede Jack Grealish i Villas defensiv og mistede bolden til Erik Lamela, som afsluttede. Bolden røg ind på to Villa-spillere og sprang hen til Kane, der i feltet bombede den i nettet til 2-1.

I det 90. minut afsluttede Kane så fladt fra kanten af feltet og sikrede sejren på to mål.

