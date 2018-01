Et pokalexit mod Newport lurede, men så dukkede Harry Kane op og sikrede Tottenham en omkamp i FA Cuppen.

Newport. Christian Eriksen viste igen lørdag, hvor stor en betydning han har for Tottenhams offensiv.

Endnu en gang skete det uden at spille, da danskeren ikke var med i FA Cup-kampen ude mod Newport fra League Two.

Her lurede pokalchokket længe, inden Harry Kane fik udlignet til slutresultatet 1-1 otte minutter før tid mod holdet fra den fjerdebedste række.

Dermed skal der en ny kamp til for at finde en vinder, der avancerer til femte runde af den traditionsrige pokalturnering.

I Tottenhams seneste ligakamp var Christian Eriksen sygemeldt, da Londonklubben skuffede med uafgjort.

Da var danskerens kreative og chanceskabende pasninger stærkt savnet, og det var også tilfældet lørdag mod Newport.

Her var Eriksen igen fraværende, og Tottenham havde store problemer med at udspille Newport, selv om flere profiler var med.

Det blev dog ikke til mange muligheder i første halvleg, hvor gæsterne aldrig formåede at sætte sig på kampen.

Det lignede en første halvleg uden scoringer på det slidte, walisiske græstæppe, men så fik hjemmeholdet sat gang i tingene.

Pludselig kom Newport foran, da defensiven svigtede hos Tottenham.

Tottenhams Kieran Trippier nåede ikke højt nok op på et indlæg fra Newport, og så kunne Padraig Amond til stor jubel for hjemmeholdets fans bringe Newport foran 1-0 på et hovedstød efter 38 minutter.

Hjemmeholdet sad på opgøret, og gæsterne var rystede.

Heung-Min Son blev sendt på banen til anden halvleg, og Tottenham satte sig på opgøret efter pausen, men kreativiteten i de sidste afleveringer var savnet mod den kompakte defensiv.

Son var igennem og brændte en stor mulighed efter 66 minutter, men det var først i det 82. minut, at gæsterne fik bolden i mål.

Harry Kane stod pludselig fri tæt på mål og fik udlignet til 1-1, som giver Tottenham en ny kamp mod Newport.

/ritzau/