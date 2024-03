Lazio formåede ikke at gentage bedriften fra det første opgør og tabte tirsdag 0-3 ude til Bayern München.

Bayern München afværgede en lurende nedtur i Champions League ved at vinde 3-0 hjemme over Lazio tirsdag aften.

Italienerne havde vundet det første opgør med 1-0 i Rom, så Bayern München havde brug for en god præstation for at gå videre til kvartfinalerne i den prestigefyldte turnering.

Det lykkedes med en samlet 3-1-sejr efter nogle særdeles hårde uger for sydtyskerne, der halter langt efter Bayer Leverkusen i den hjemlige topstrid i Bundesligaen.

Der var derfor stort pres på udskældte Thomas Tuchel, som allerede havde meddelt, at han stopper til sommer som cheftræner i Bayern München. Men det kan også ske før, har tyske medier spekuleret i.

Men måske kan tirsdagens sejr og avancement give Tuchel en anelse arbejdsro til at forsøge at rette op på sæsonen.

Det kunne dog være blevet en hel del vanskeligere, hvis Lazio havde udnyttet en gigantisk chance ved stillingen 0-0 efter 37 minutter.

Men Lazio-angriberen Ciro Immobile brændte den store chance, da den italienske skarpretter pludselig stod helt fri foran mål. Immobile fik ikke headet godt nok til bolden, og den gik forbi stolpen.

Afbrænderen blev dyr. Minuttet efter bragte Bayern München sig i stedet foran 1-0.

Harry Kane gjorde det, Immobile ikke var i stand til. Englænderen headede instinktivt bolden i nettet fra tæt hold.

Kort efter fik Bayern Münchens midtbanespiller Jamal Musiala en stor chance for at fordoble føringen, men tyskeren var ikke i stand til at ramme målet.

I tillægstiden lykkedes det så alligevel Bayern at få scoret. Denne gang var det veteranen Thomas Müller, der stod på det rigtige sted, da stopperen Matthijs de Ligt forsøgte sig med en helflugter.

Hollænderens forsøg ville være gået forbi mål, men Müller sørgede med hovedet for at få dirigeret bolden i kassen.

Gustav Isaksen blev skiftet ind for Lazio efter en times spil, men den danske kantspiller var ikke i stand til at rokke ved nederlaget.

Tværtimod scorede Harry Kane for anden gang i kampen efter 66 minutter, da han fulgte op på en ripost.

Og så var den kamp endegyldigt lukket, og Tuchel kunne ånde lettet op.

/ritzau/