Tottenhams overbevisende sejr på 5-0 var tiltrængt efter en række sløje resultater, mener Harry Kane.

Det var en flok lettede Tottenham-spillere, der tirsdag forlod grønsværen efter at have banket Røde Stjerne i Champions League-gruppespillet.

Efter en tung start på sæsonen fik London-holdet en smule oprejsning, da serberne blev sendt hjem med et 0-5-nederlag i bagagen.

Ifølge Tottenhams stjerneangriber Harry Kane faldt sejren på et tørt sted.

- Det var lige præcis det, vi havde brug for at gøre. Vi ved, at vi har leveret mange sløje resultater, og det her var den perfekte måde at svare tilbage på.

- Vi ville starte godt og presse på. Selvfølgelig havde vi brug for at score tidligt, men vi var nådesløse foran mål og holdte også eget mål rent, siger englænderen til britiske BT Sport ifølge uefa.com.

Kane leverede selv to af målene tirsdag. Son Heung-min matchede sin engelske holdkammerat ved ligeledes at score to gange, mens Erik Lamela ligeledes bidrog med en kasse.

- Det vigtigste var at vinde. At vinde 5-0 var lige, hvad vi havde brug for. Vi har stadig lang vej igen. Forhåbentlig kan vi bygge videre på det her, siger Harry Kane.

Christian Eriksen missede weekendens Premier League-opgør mod Watford med et trælår. Tirsdag var den danske midtbanekreatør at finde på udskiftningsbænken, hvorfra han så hele kampen.

