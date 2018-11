Tottenham holdt liv i drømmen om Champions League-avancement med en sen sejr over PSV Eindhoven.

Tottenhams nummer 10 er vant til at løbe med overskrifterne, og tirsdagens Champions League-drama mod PSV Eindhoven var ingen undtagelse.

Med to sene mål sørgede Harry Kane for en 2-1-sejr til Tottenham over det hollandske mandskab, som chokerede englænderne med en lynscoring efter 61 sekunder.

- Det var ikke ideelt at lukke det tidlige mål ind, men derefter dominerede vi og skabte chancer, siger Kane ifølge BBC til BT Sport.

- Vi kunne have været mere koldblodige, men vi er godt tilfredse med bare at vinde en kamp i Champions League. Vi skulle grave dybt og finde et nyt niveau, da det gjaldt.

- Kampen her var en af vores bedste præstationer i sæsonen, lyder det fra den dobbelte målscorer.

På trods af tirsdagens sejr er der stadig lang vej for Tottenham, hvis holdet skal gøre sig forhåbninger om en plads videre fra Champions League-gruppen.

I toppen af gruppen er Barcelona nemlig sikker på avancement med ti point efter fire kampe, mens Inter på andenpladsen har syv point.

Tottenham har fire point og skal i de to sidste kampe møde Inter på hjemmebane og Barcelona på udebane.

I tilfælde af pointlighed er det de indbyrdes kampe, der tæller. Her har Inter i første omgang en fordel efter at have slået Tottenham 2-1 i Milano tidligere på sæsonen.

Inter møder PSV Eindhoven på hjemmebane i sidste runde af gruppespillet.

/ritzau/