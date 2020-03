Harry Kane vil mærke udvikling i Tottenham, hvis han skal fortsætte med at spille i London-klubben.

Den engelske målmaskine Harry Kane har været på kontrakt hos Tottenham i hele sin karriere, men alt kan have en ende.

I et interview med Sky Sports fortæller Kane, at han ikke bliver i Tottenham for enhver pris. Han vil mærke fremgang, hvis han skal fortsætte sit virke i London-klubben.

- Jeg har altid sagt, at hvis jeg ikke føler, at vi er i fremgang eller bevæger os i den rigtige retning, er jeg ikke typen, der bliver for at blive.

- Jeg er en ambitiøs spiller, der vil forbedre mig. Jeg ønsker at være en af de aller, allerbedste spillere, så det (om jeg bliver, red.) afhænger af, hvad der sker med holdet, og hvordan det udvikler sig.

- Så det er ikke sikkert, at jeg bliver her, men det er heller ikke et nej, siger Harry Kane.

Han har endnu ikke prøvet at vinde et trofæ med klubben, men det var tæt på i sidste sæson, da Tottenham tabte Champions League-finalen til Liverpool.

- I nogle år har vi sagt, at holdet kan vinde trofæer, men af en eller anden grund har vi ikke været i stand til det endnu.

- Det er hårdt at tage som spiller og person. Jeg ønsker at vinde i alt, jeg stiller op til. Når man kommer tæt på, men ikke opnår det, er det svært at tage, og det bygger sig op, siger Harry Kane.

Han var skadet i perioden op til, at Premier League tidligere i marts blev suspenderet på grund af coronakrisen.

Tottenham indtager en beskeden ottendeplads i Premier League lige nu.

/ritzau/Reuters