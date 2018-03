Der er mange vigtige pladser på et fodboldhold. Målmanden, midterforsvarerne og angriberne for bare at nævne et par stykker.

Og så er der 6'er-positionen. Den defensive midtbanespiller. På det danske landshold sidder William Kvist på pladsen, men FCK-kaptajnen har i denne sæson ikke markeret sig som en Superliga-profil.

Kvist har til tider ramt bænken i FCK, men det har ikke stoppet Åge Hareide fra at satse på den rutinerede midtbanespiller. Alligevel har landstræneren lyst til at se andre i spil på positionen. Det er derfor en streg i regningen, at Chelseas Andreas Christensen nu er sendt hjem til London uden at have været i aktion.

»Vi kunne have tænkt os at bruge Andreas Christensen i disse kampe. Måske både som midterforsvarer og på den defensive midtbane. Han kan håndtere mange positioner, så det havde været interessant at kigge på. Men det fik vi ikke lov at se denne gang, men vi har flere kampe inden VM, så vi må se, hvordan situationen ser ud der,« siger landstræner Åge Hareide.

Den defensive midtbane ligner en position, der kan komme i spil frem mod VM. Først og fremmest med 'AC' som en trussel for William Kvists plads. Det bliver dog ikke i denne omgang, Chelsea-spilleren kaprer positionen. Til gengæld kan andre spillere nu få muligheden for spilletid på tirsdag mod Chile.

»Mike Jensen kan spille den, og Lukas Lerager har spillet den i Bordeaux. Lasse Schøne spiller dybt i Ajax, så det kan også gå, men det er ikke samme spillertype som William Kvist. Han bevogter hele tiden rum, og det Lukas også god til. Vi får se, men jeg tror, at selv om vi ikke får spillet så meget med Andreas der, er han en spiller, som faktisk kan gå ind og tage pladsen. Jeg har stor tiltro til ham som fodboldspiller,« lyder det Hareide.

Alligevel ligner William Kvist naturligvis favoritten til at tage pladsen på den defensive midtbane, når den første VM-kamp fløjtes i gang den 16. juni.