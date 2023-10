Danmark er lige på tærsklen til at kvalificere sig til EM.

Faktisk kan det danske fodboldlandshold allerede booke billet til 2024-slutrunden i Tyskland, hvis de vinder begge kampe, og dernæst får de helt rigtige resultater i to andre kampe.

Det lyder jo simpelt.

Her skal du holde øje:

1. Slovenien-Finland

Her skal du finde den slovenske klaphat frem og håbe på en sejr til hjemmeholdet.

2. Danmark - Kazakhstan



Hævn. Danmark skal revanchere 3-2-nederlaget i Kazakhstan og vinde større, end modstanderne gjorde i første opgør, for at blive bedre i det indbyrdes regnskab.

Mod San Marino kan Danmark sikre sig kvalifikation - hvis de tre andre kampe har flasket sig. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Mod San Marino kan Danmark sikre sig kvalifikation - hvis de tre andre kampe har flasket sig. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

3. Finland-Kazakhstan



De skal spille uafgjort. I så fald kan begge højst opnå 19 point, og det opnår Danmark også med to sejre. Kasper Hjulmands tropper vil være bedre indbyrdes end begge konkurrenter.

4. San Marino-Danmark



Lykkes alle de tre foregående kampe, så vil Danmark have den nemmeste matchbold tirsdag aften kl. 20.45. En sejr betyder i så fald kvalifikation - men der er selvfølgelig stadig førsteplads og seedning til slutrunden at slås for i de sidste to kampe.

Booker Danmark EM-billet allerede tirsdag?

Den kroatiske økonomiprofessor Tomislav Globan har gennem årene specialiseret sig i at regne procenter for udfald i fodboldturneringer, og ifølge hans model har Danmark 97,7 procents chance for at kvalificere sig til EM.

Lige nu er det klart mest sandsynligt, at Danmark havner i andet seedningslag (73 procent), men der er fem procents chance for at ryge i det første.

Seedninger afgøres - modsat VM - ikke af placeringen på verdensranglisten, men af præstationen i kvalifikationen - læs mere her.