Den pressede superligaklub Brøndby IF har indledt en intens jagt på afløseren for tyske Alexander Zorniger, der mandag fik sparket efter en vaklende start på foråret.

Kasper Hjulmand er ifølge B.T.s oplysninger Brøndbys førstevalg, og der har længe været kontakt mellem parterne.

Men FC Nordsjælland-træneren er angiveligt ikke det eneste navn på Brøndbys liste. Tyske medier har i de seneste dage berettet om kontakt mellem Brøndby og den tidligere Hamburger SV-træner Christian Titz.

Og over for B.T. bekræfter Christian Titz' rådgiver, Marcus Noack, at tyskeren ikke vil være afvisende over for at tage en tur til den københavnske Vestegn.

»Ja, en klub som Brøndby kunne meget vel være interessant for Christian,« fortæller Marcus Noack til B.T.

Har der været samtaler mellem Brøndby og Christian Titz?

»Jeg forstår, at du skal spørge. Men jeg hverken kan eller vil svare på dette.«

Christian Titz blev fyret i Hamburger SV i oktober efter en periode med utilfredsstillende resultater i 2. Bundesliga.