Cristiano Ronaldo har prøvet det meste i sin fodboldkarriere.

Men som 37-årig står han på tærsklen til noget, han ikke har prøvet, siden han var midt i 20erne.

For scorer han ikke mod Burnley tirsdag, er det første gang siden 2010, at han forlader banen for femte gang i træk uden at score for sit klubhold.

Uniteds nylige nedtur er nemlig også Cristianos – der formentlig slet ikke er dér, hvor han gerne selv vil være.

Manchester United leverede en gigantisk skuffelse, da Middlesbrough sendte dem ud af FA Cuppen. Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Manchester United leverede en gigantisk skuffelse, da Middlesbrough sendte dem ud af FA Cuppen. Foto: CRAIG BROUGH

Chok-exittet mod Middlesbrough i fredagens FA Cup-opgør markerede kamp nummer fire, hvor Cristiano Ronaldo ikke har scoret i regulær spilletid. Han brændte tilmed et straffespark, hvor det ikke engang var målmand Joe Lumley, der afviste forsøget.

Ronaldo bankede bare bolden langt forbi målet.

Sidste gang, den portugisiske superstjerne gik fra banen fem kampe i streg uden at have scoret, var i Real Madrid-tiden.

Her overlappede måltørken fra slutningen af 2009-2010-sæsonen ind i 2010-2011, hvor han ikke formåede at komme på måltavlen mod Malaga, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad og Ajax Amsterdam.

Tager man landskampe med, skal man dog blot skrue tiden tilbage til 2018. Her var det i to VM-kampe for Portugal og tre Juventus-kampe, Cristiano Ronaldos målstøvler svigtede.

Siden returen til Manchester United i sommer har der generelt været gang i målscoringen for den femdobbelte Ballon d'Or-vinder, der har nettet 14 gange i 25 kampe.

Men opholdet har indtil videre ikke været den vilde succes i det uroprægede Manchester United, der har været gennem en trænerfyring og lige nu ligger nummer fire i Premier League, hele 19 point efter rivalerne fra Manchester City.