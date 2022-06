Lyt til artiklen

Jürgen Klopp har fået sig endnu en offensivt es i Liverpool.

Og det sker i en kæmpehandel med portugisiske Benfica!

Liverpool bekræfter nemlig tirsdag, at klubben har hentet den 22-årige uruguayanske angriber Darwin Nunez i den portugisiske storklub.

For nylig kunne Benfica meddele, at man var nået til enighed med Liverpool om en transfer til en værdi af godt 560 millioner kroner - og handlen kan under visse omstændigheder stige til hele 750 millioner kroner.

We’ve got some ñews that we think you might like…

På det tidspunkt manglede Nunez at nå til enighed med Premier League-toeren og Champions League-finalisten fra den forgangne sæson, men det er altså nu sket.

Han og Liverpool er blevet enige om en langvarig kontrakt, fremgår det af Liverpools hjemmeside - hvor lang afsløres dog ikke.

Darwin Nunez overtager trøjenummer 27 fra Divock Origi, der denne sommer forlader Merseyside-klubben.

Jurgen Klopps nye offensive es har over de seneste år taget store spring i karrieren.

I 2019/20-sæsonen var han at finde hos Almeria i den næstbedste spanske række, inden Benfica hentede ham i sommeren 2020. Her han han over de sidste to sæsoner scoret utrolige 48 mål i 85 kampe, og han er desuden noteret for 11 landskampe for Uruguay.

»Jeg er virkelig glad for at være her i Liverpool. Det er en kæmpe klub,« siger Nunez i forbindelse med sin præsentation i klubben, der tidligere har haft succes med uruguayanske spillere som Luis Suarez og Sebastian Coates.

Liverpool har tidligere på sommeren allerede købt den 19-årige portugiser Fabio Carvalho i Fulham.