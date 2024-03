Ifølge AFP kan udleveringen af harddisken føre til flere nye afsløringer i europæisk fodbold.

Hackeren Rui Pinto, der stod bag Football Leaks, har udleveret sin harddisk til franske og portugisiske efterforskere.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er sikker på, at der fortsat er mange ting, der ikke er blevet efterforsket, siger Pinto.

Hackeren Rui Pinto blev i september idømt fire års betinget fængsel for lækage af hemmelige dokumenter. (Arkivfoto). Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix Vis mere Hackeren Rui Pinto blev i september idømt fire års betinget fængsel for lækage af hemmelige dokumenter. (Arkivfoto). Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Ifølge AFP kan den nye udlevering åbne for en ny række af potentielt skadelige afsløringer i europæisk fodbold.

I sidste uge blev Pinto afhørt af franske anti-korruptionsefterforskere.

Kontoret for de franske efterforskere for økonomisk kriminalitet bekræfter, at der kan påbegyndes et nyt arbejde med at undersøge tilgængelig data.

Samtidig påskønner efterforskerne samarbejdsvilligheden fra Rui Pinto, da det kan hjælpe til "at genstarte undersøgelser, der allerede var i gang, eller lede til at nye undersøgelser kan åbnes."

Ifølge Rui Pintos advokat, William Bourdon, vil udleveringen af harddisken "for første gang give franske og udenlandske myndigheder fuld adgang til dataene."

Fra 2015 til 2019 hackede Pinto sig vej til mere end 70 millioner dokumenter. Nogle af dokumenterne lækkede han til en række medier, mens andre blev lagt ud på hjemmesiden Football Leaks.

Dokumenterne afslørede skattesnyd, indhold af spillerkontrakter, hemmelige udbryderplaner, brud på Financial Fair Play og meget andet.

Rui Pinto har erkendt, at han skaffede sig adgang til de mange dokumenter på ulovlig vis, men at han ser sig selv som aktivist og whistleblower.

Pinto blev arresteret i Ungarn i 2019 og udleveret til Portugal.

I september blev han idømt fire års betinget fængsel for lækage af hemmelige dokumenter i international fodbold.

/ritzau/