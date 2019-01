Den spanske angribers tid i Chelsea har ikke været en dans på roser, og derfor er han begyndt at søge nye græsgange.

Alvaro Morata ankom til Stamford Bridge for 500 millioner kroner fra Real Madrid tilbage i 2017. Det er dog ikke lykkedes angriberen at opnå samme succes som tidligere i karrieren, da han kun har scoret 16 mål i sine 47 ligaoptrædener for London-klubben.

Det har medført, at han er rykket ned i hierarkiet i klubben, og det skulle nu have fået ham til at overveje sine muligheder. En af dem skulle ifølge det spanske sportsmedie AS være Sevilla.

Den spanske klub med Simon Kjær på holdet er i dialog med spanierens agent om et skifte tilbage til hjemlandet. Morata vil gerne tilbage til La Liga, men han kan blive et offer for Maurizio Sarris planer. Chelsea-manageren vil nemlig gerne hente Gonzalo Higuain, og han lokker Juventus med at bytte argentineren for Morata.

I modsætning kan Sevilla så tilbyde et lejetilbud for resten af sæsonen, hvor de vil dække halvdelen af spanierens løn. Sevilla står og mangler en angriber, og derfor er de gået i dialog med Moratas agent.

Angriberen har i år scoret ni mål i 23 kampe for Chelsea.